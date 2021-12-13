УкрРус
  1. Главная
  3. Деньги

"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за тепло

13 декабря 2021, 15:54

Люди жалуются, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.

коммуналка_счета ЖКХ_тарифы_платежки-платежка
Украинцам приходят новые платежки за отопление / ZIK.ua

Украинцам начали приходить квитанции за отопление в новом сезоне. Многие потребители жалуются на скачок тарифов и постят в Сети свои платежки.

Киевлянам выставили счета за отопление

Суммы в платежках за отопление однокомнатных и трехкомнатных квартир практически не отличаются, хотя метраж отапливаемой площади отличается в два раза, пишет УНИАН.

Предприятие Киевтеплоэнерго за отопление трехкомнатной квартиры, метраж отапливаемой площади которой составляет 58,8 кв.м. выставило счет в размере 1109 грн.

В то же время компания Еврореконструкция за отопление однокомнатной "гостинки", метраж которой составляет 27,9 кв.м. выставила счет в размере 1186 гривен.

Жители Николаева жалуются на космические суммы в платежках

Николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди жалуются, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.

Реклама

Свои жалобы горожане размещают в Facebook-группе "Contact Center при Миколаївській міській раді"

Леся Мыкская пишет, что в платежке за тепло ей насчитали 4 тысячи 414 гривен 86 копеек. Автор поста указала, что это бывшая коммуналка на 110 квадратов, которая была разделена на две квартиры. Кроме того, в доме не установлен общедомовой счетчик тепла.

"Требую пересчета за отопление! За такую сумму можно в космос слетать. Повышения не было, а квитанция в 3 раза выше прошлогодних, за неполный месяц с плюсовой температурой! Наш дом Пушкинская, 2 должен платить за все потери теплосети", – пишет Мыкская.

Пропал счетчик: харьковчанам выставили рекордные квитанции

Харьковчанин Сергей Мухортов пожаловался в горсовет на работу коммунальщиков. Об этом стало известно 9 декабря из сообщения в разделе петиций на сайте Харьковского городского совета.

По словам мужчины, в многоэтажке по улице Гвардейцев Широнинцев, 60, в конце минувшего отопительного сезона коммунальщики сняли счетчик отопления, поэтому в ноябре жильцы получили высокие платежки, сообщает Newsroom.

"Сняли счетчик теплоснабжения в апреле этого года и он пропал. Люди получили платежки по 2000 гривен за ноябрь. Просим разобраться с этим вопиющим фактом", – отметил Сергей Мухортов.

Бердянцев заставят платить за отопление подвалов и чердаков

На днях жители многоквартирных домов — владельцы автономного отопления, которые ранее разорвали отношения с Теплосетью, снова стали клиентами этой организации. Их заставят платить за отопление мест общего пользования: подвалов, чердаков, подъездов и т.д.

Для примера, владелец двухкомнатной квартиры с автономкой, который ранее платил порядка 600 грн в отопительный сезон, теперь должен будет отдать еще и Теплосети около 300 грн. Естественно, новые дополнительные платежки вызвали негодование среди бердянцев. Жители города открыто заявляют, что не будут платить за непонятное отопление чердаков, крыш и труб теплосети, пусть даже они и проходят у них в квартирах, пишет Pro.berdiansk.

Криворожанам выставили многотысячные счета за отопление

Государственное предприятие Криворожская теплоцентраль выставила абонентам и абоненткам счета за отопление, потребленное в ноябре 2021 года.

К примеру, за ноябрь владельцы двухкомнатной квартиры заплатят "Теплоцентрали" за отопление 760 гривен, пишет 1kr.ua.

Абоненты, проживающие в квартире, общей площадью более 100 квадратных метров, оплатят 2 245 гривен.

В Херсоне платежки приходят даже тем, у кого автономка

Жители Херсона уже начали получать счета за предоставление услуг отопления за те дни ноября, когда в квартиры пошло тепло. Как говорят, суммы небольшие, однако и дней с теплом в прошлом месяце было немного, пишет Кsinside.

Вся "соль" ситуации заключается в другом. Кроме платежек непосредственно за теплоноситель, горожане получают счета за абонентскую плату. При этом, приходят они даже тем, кто перешел на автономное отопление.

"Абонплата, которую мы будем платить круглый год за обслуживание. В обслуживание входит распечатка счетов, заключения договоров и т.д. Мне интересно: это только у нас в ТЭЦ Херсон?", - пишут пользователи соцсетей.

В то же время, как сообщают херсонцы, представители ТЭЦ говорят, что такие платежки вызваны ошибкой системы, а также обещают исправить ситуацию.

Читайте такжеКосмические платежки за отопление: украинцы взбунтовались из-за рекордных квитанций

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

Читайте еще:

viber
коммунальные тарифы повышение тарифов тарифы на отопление новости Украины
Сейчас вы просматриваете новость «"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за тепло». Другие экономические новости читайте в разделе «Деньги». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Реклама
Популярное
Гороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дниГороскоп на 2022 год для Водолеев: покупка квартиры, успех в деньгах и лучшие дни Гороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньгиГороскоп на сегодня 11 декабря 2021: Ракам – роковые страсти, Весам – неожиданные деньги Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникЛюбовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонник Гороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, РаковГороскоп по картам Таро на декабрь 2021 для водных знаков зодиака - Скорпионов, Рыб, Раков Содержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в УкраинеСодержит "иголки", вызывающие язвы: названа самая опасная колбаса в Украине
Хочешь первым узнавать о важных новостях в Telegram?
позже
Подписаться
16:07

Дмитрий Шевченко рассказал о близких отношениях со Златой Огневич после Холостячки

16:04

"Омикрон" может появиться в Украине на этой неделе - СНБОВидео

15:58

41% украинцев считают, что Венгрия планирует оккупировать часть Закарпатья – опрос

15:57

Германия – страна-мечта для граждан Украины: где хотят работать и отдыхать украинцыВидео

15:54

"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за теплоВидео

Реклама
15:50

Цены взлетели в пять раз: в Украине рекордно подорожал овощ из борщевого набораВидео

15:30

Цены взлетят до 50 грн за кг: в Украине сильно подорожают мандариныВидео

15:09

Украина срочно усилила все объекты критической инфраструктурыВидео

15:07

Любовный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Девам – роковые чувства, Водолеям – тайный поклонникВидео

14:59

Каменских удивила резкой сменой имиджа

14:55

Вакцинированные смогут потратить тысячу на лекарства: Зеленский назвал условиеВидео

14:49

Даша Астафьева в соблазнительной фотосессии засветила сочную грудь и соски в прозрачном белье

14:45

Лазебная объяснила, кому и почему не светит субсидия на коммуналкуВидео

14:44

ФРГ зарубила сертификацию Северного потока-2 и заявила о жестких требованиях к ГазпромуВидео

14:43

Полнолуние в декабре 2021: что нельзя делать в этот день и что можно, ритуал на привлечение денег

14:40

В СБУ объяснили, чего добивается ФСБ заявлением о задержании в России сотни "украинских радикалов"

14:19

В Украине рекордно подешевело топливо для автомобилейВидео

14:19

День зимнего солнцестояния 2021: дата, традиции и запреты дня

14:15

В мире зафиксирована первая смерть от штамма ОмикронВидео

14:14

Материл полицейских, которые его "не узнавали": замминистра МВД Гогилашвили лишился своей должностиВидео

Реклама
14:09

Достаток и небывалая удача: топ-5 знаков, которым крупно повезет в год Тигра

14:04

Вкуснейший мясной рулет на Новый год 2022: невероятно простой рецептВидео

14:02

Спор из-за долгов и наследства СССР: Киев обвинил Путина в манипуляции

13:29

Партии Порошенко и Зеленского борются за лидерство: кто проходит в новую Раду – опрос

13:25

"Уже не буду прежней": Злата Огневич подвела черту после участия в шоу Холостячка

13:22

Зеленский в отрыве от Порошенко - новый президентский рейтинг

13:22

Как встречать 2022 год: астролог рассказал, что нужно и чего нельзя делать в новогоднюю ночь

13:14

ЕС ввел санкции против российской ЧВК "Вагнер" и трех энергокомпаний

13:00

Гороскоп на завтра 14 декабря 2021: Близнецам – обман, Стрельцам – опасные авантюрыВидео

12:46

Православный буллинг: в РФ выпускник взорвал гимназию при монастыре, много раненыхВидео

12:34

Умерла Энн Райс - автор романов Интервью с вампиром и Королева проклятых

12:30

"Омикрон" заражает сильнее "Дельты", но более легок в симптомах - комментарий ВОЗ

12:08

Эпидемия COVID-19 пошла на спад: Украина вакцинировала более 12 млн человек и сократит красную зонуВидео

12:05

В "Дии" от сегодня будут тестировать выдачу 1000 гривен за вакцинацию: кто первый получит деньгиВидео

12:03

Гороскоп Таро на неделю 13-19 декабря: Львам – серьезные решения, Козерогам – наслаждения, Рыбам – расходыВидео

11:43

Мисс Вселенная 2021: кто победил в 70 международном конкурсе красотыВидео

11:37

"Неприятно говорить, но было": Путин признался, как работал таксистом в 90-е

11:37

Украинцев обяжут платить налог на огород: кого и когда обложат новыми платежамиВидео

11:08

После потепления в Киеве резко ударит сильный мороз: синоптик назвал датыВидео

11:02

Кабмин уволил скандального замглавы МВД Гогилашвили - СМИВидео

Реклама
10:44

В Украине будут вводить третью дозу COVID-вакцины: Ляшко сегодня подпишет приказ

10:33

Украинцев хотят обязать привязать SIM-карты к паспортам: зачем это нужно

10:29

Эксперты рассказали, какие именно и как сильно тарифы повысят в 2022-м

10:26

Ударит мороз, завалит полуметровыми сугробами: Украину атакует ледяной циклон из АрктикиВидео

10:17

Лунный гороскоп на неделю 13-19 декабря: Ракам – обман, Львам – расставание, Водолеям - сплетниВидео

10:07

Налоги украинцам придется платить даже со старых квартир: кто и сколько должен будет отдатьВидео

09:45

В 2022 году законодательство по дорожному хозяйству и строительству автодорог будут приближать к стандартам ЕС

09:33

Финансовый гороскоп на неделю 13-19 декабря: Близнецам – крупная прибыль, Водолеям – ценная находкаВидео

09:31

16-летний парень в Луцке уходил от погони от копов и сбил людей на переходе: детали скандального ДТПВидео

09:19

"В РФ вернется много гробов": Резников спрогнозировал последствия вторжения РоссииВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять