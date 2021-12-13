"За такие деньги можно в космос слетать": украинцев шокировали новые платежки за тепло

Украинцам приходят новые платежки за отопление / ZIK.ua

Украинцам начали приходить квитанции за отопление в новом сезоне. Многие потребители жалуются на скачок тарифов и постят в Сети свои платежки.

Киевлянам выставили счета за отопление

Суммы в платежках за отопление однокомнатных и трехкомнатных квартир практически не отличаются, хотя метраж отапливаемой площади отличается в два раза, пишет УНИАН.

Предприятие Киевтеплоэнерго за отопление трехкомнатной квартиры, метраж отапливаемой площади которой составляет 58,8 кв.м. выставило счет в размере 1109 грн.

В то же время компания Еврореконструкция за отопление однокомнатной "гостинки", метраж которой составляет 27,9 кв.м. выставила счет в размере 1186 гривен.

Жители Николаева жалуются на космические суммы в платежках

Николаевцам начали приходить платежки за отопление. Люди жалуются, что в домах без счетчиков суммы за тепло неподъемные и требуют пересчета.

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Свои жалобы горожане размещают в Facebook-группе "Contact Center при Миколаївській міській раді"

Леся Мыкская пишет, что в платежке за тепло ей насчитали 4 тысячи 414 гривен 86 копеек. Автор поста указала, что это бывшая коммуналка на 110 квадратов, которая была разделена на две квартиры. Кроме того, в доме не установлен общедомовой счетчик тепла.

"Требую пересчета за отопление! За такую сумму можно в космос слетать. Повышения не было, а квитанция в 3 раза выше прошлогодних, за неполный месяц с плюсовой температурой! Наш дом Пушкинская, 2 должен платить за все потери теплосети", – пишет Мыкская.

Пропал счетчик: харьковчанам выставили рекордные квитанции

Харьковчанин Сергей Мухортов пожаловался в горсовет на работу коммунальщиков. Об этом стало известно 9 декабря из сообщения в разделе петиций на сайте Харьковского городского совета.

По словам мужчины, в многоэтажке по улице Гвардейцев Широнинцев, 60, в конце минувшего отопительного сезона коммунальщики сняли счетчик отопления, поэтому в ноябре жильцы получили высокие платежки, сообщает Newsroom.

"Сняли счетчик теплоснабжения в апреле этого года и он пропал. Люди получили платежки по 2000 гривен за ноябрь. Просим разобраться с этим вопиющим фактом", – отметил Сергей Мухортов.

Бердянцев заставят платить за отопление подвалов и чердаков

На днях жители многоквартирных домов — владельцы автономного отопления, которые ранее разорвали отношения с Теплосетью, снова стали клиентами этой организации. Их заставят платить за отопление мест общего пользования: подвалов, чердаков, подъездов и т.д.

Для примера, владелец двухкомнатной квартиры с автономкой, который ранее платил порядка 600 грн в отопительный сезон, теперь должен будет отдать еще и Теплосети около 300 грн. Естественно, новые дополнительные платежки вызвали негодование среди бердянцев. Жители города открыто заявляют, что не будут платить за непонятное отопление чердаков, крыш и труб теплосети, пусть даже они и проходят у них в квартирах, пишет Pro.berdiansk.

Криворожанам выставили многотысячные счета за отопление

Государственное предприятие Криворожская теплоцентраль выставила абонентам и абоненткам счета за отопление, потребленное в ноябре 2021 года.

К примеру, за ноябрь владельцы двухкомнатной квартиры заплатят "Теплоцентрали" за отопление 760 гривен, пишет 1kr.ua.

Абоненты, проживающие в квартире, общей площадью более 100 квадратных метров, оплатят 2 245 гривен.

В Херсоне платежки приходят даже тем, у кого автономка

Жители Херсона уже начали получать счета за предоставление услуг отопления за те дни ноября, когда в квартиры пошло тепло. Как говорят, суммы небольшие, однако и дней с теплом в прошлом месяце было немного, пишет Кsinside.

Вся "соль" ситуации заключается в другом. Кроме платежек непосредственно за теплоноситель, горожане получают счета за абонентскую плату. При этом, приходят они даже тем, кто перешел на автономное отопление.

"Абонплата, которую мы будем платить круглый год за обслуживание. В обслуживание входит распечатка счетов, заключения договоров и т.д. Мне интересно: это только у нас в ТЭЦ Херсон?", - пишут пользователи соцсетей.

В то же время, как сообщают херсонцы, представители ТЭЦ говорят, что такие платежки вызваны ошибкой системы, а также обещают исправить ситуацию.

Читайте такжеКосмические платежки за отопление: украинцы взбунтовались из-за рекордных квитанций

Ранее сообщалось о том, что в октябре и ноябре 2021 года газопоставляющая компания Нафтогаз Украины будет поставлять природный газ бытовым потребителям по новой цене.

Согласно решению, Кабинет министров обязал победителя конкурса на поставщика "последней надежды" (Нафтогаз Украины) уравнять цены ППН с текущими ценами НАК на газ для населения и бюджетников.

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