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"Достойный уровень": в Раде рассказали о зарплатах депутатов и простых украинцев

Оклады депутатов за год все же увеличились.

25 июня 2020, 11:39
Зарплата в Украине - в Раде рассказали о повышении зарплат
Зарплата в Украине - в Раде рассказали о повышении зарплат / apostrophe.com.ua

Повышение зарплат народным депутатам и украинцам в целом прокомментировал спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков.

Он заявил, что зарплата в Украине должна быть на "достойном уровне" для всех граждан – поэтому говорить о повышении заработных плат отдельной группы (чиновников) пока рано.

"Я считаю, что действительно должен быть достойный уровень оплаты труда. Но должен быть достойный уровень оплаты труда всех. Мне кажется, что на уровне той заработной платы, которая есть в государстве, на уровне той минимальной заработной платы, которая есть сегодня у наших сограждан, говорить о повышении заработной платы для народных депутатов пока рано, мягко говоря", – отметил Разумков в эфире телеканала 112 Украина.

Читайте такжеВынужденно обедневшие: кто из чиновников лишится высоких зарплатПо его словам, рост доходов народных избранников напрямую зависит от роста экономики, ВВП, развития страны и благосостояния простых украинцев.

В то же время оклады депутатов за год все же увеличились.

"Моя заработная плата за год выросла на 3 тысячи гривен, если я не ошибаюсь. Потому что есть индексация", – пояснил спикер.

Напомним, в конце минувшего года Денис Малюська публично заявлял о том, что его не устраивает размер министерской зарплаты. Он даже намеревался покинуть пост, если ситуация с деньгами не изменится к лучшему.

Читайте такжеВ Украине резко снизятся зарплаты: сколько будем зарабатывать после карантинаКонкретные суммы тогда не назывались. Но позднее стало известно, что Малюська начислил себе премий на сумму, которая почти в 12 раз превышает его оклад. Так, в декабре 2019 Малюська получил премии за три месяца на сумму 190 тысяч 400 грн. Премия за октябрь составила 56 тысяч грн, а за ноябрь и декабрь – 67 тысяч 200 грн.

В январе 2020 глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы и премии на сумму в 2 070 000 гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен.

В феврале 2020, вопреки громкому общественному резонансу, руководство Минкульта продолжило выписывать себе заоблачные премии.

Также была названа впечатляющая зарплата Рябошапки. Генеральный прокурор Руслан Рябошапка получил за декабрь 2019 года заработную плату в размере 259 тысяч 336 гривен.

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