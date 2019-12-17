"Если жена не убьет": Малюська детально рассказал, почему не собирается в отставку

Денис Малюська / УНИАН

Глава украинского Минюста Денис Малюська опроверг широко растиражированную СМИ накануне информацию о том, что он, дескать, собирается покинуть свой пост из-за невысокой зарплаты.

По его словам, сказанным в эфире украинского ТВ, пост главы Минюста он не намерен оставлять. И тут же отметил, что напишет заявление об отставке лишь тогда, когда его попросят власти страны.

Далее, комментируя утверждения о том, сколько денег должны получать в формате зарплаты украинские министры, Малюська обратился к народной мудрости и процитировал пословицу о толстом и худом.

"Это вопрос не настолько критический, как его раскрутили в СМИ. Потому что народ говорит: "Пока толстый сохнет, худой сдохнет", извиняюсь за фразу. Для министров это менее важно, чем для какого-то низового персонала. Для меня так же. Теоретически я могу и полгода не получать заработную плату, если жена не убьет до тех пор, то прожить можно спокойно, даже без зарплаты", — заявил он.

Напомним, ранее народный депутат VIII созыва Игорь Мосийчук на своем Telegram-канале сообщил о том, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов и глава Минюста Денис Малюська подали заявления об отставке - из-за низкой зарплаты.

Милованов немедленно опроверг такое сообщение, сказав: Это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы". Малюська же был куда более оригинален, опубликоваы в ответ на информацию о своей отставке фото туфлей на своем рабочем столе. Снимок он подписал: "Держим интригу".