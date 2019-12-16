"Ехай нах*й": Экс-нардеп рассказал о грядущей отставке Милованова и Малюськи

Тимофей Милованов / УНИАН

Глава Минэкономразвития Тимофей Милованов и глава Минюста Денис Малюська подали заявления об отставке - из-за низкой зарплаты.

Об этом на своем Telegram-канале написал экс-нардеп Игорь Мосийчук.

"Из источников в Кабмине появилась информация, что министр экономического развития, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов и министр юстиции Денис малюська подали заявление об отставке из-за низкой зарплаты. Ну и Ехай на х # й! Но нет, я точно знаю, что этих "соросят" сейчас публично будут уговаривать остаться как крупных специалистов и в результате поднимут зарплату всему Кабмину", - написал он.

Напомним, ранее Тимофей Милованов пожаловался на то, что получаемой им на данном посту заработной платы не хватает на привычный образ жизни. Дениса Малюську министерская зарплата тоже не устраивала и он заявлял, что из-за этой причины рассматривает вариант с увольнением из Кабмина.