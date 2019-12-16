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Милованов и Малюська поставили на место Мосийчука после заявления об их отставке

16 декабря 2019, 19:21

Министры заявили, что информация об их отставке является лодью.

Тимофей Милованов
Тимофей Милованов / УНИАН

Руководитель министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов прокомментировал информацию о своей отставке. По его словам, он не писал заявление.

"Об отставке. Тут говорят, что я написал об отставке. Это ложь. Мне работа нравится. Я буду и дальше делать реформы", - заявил Милованов в видеообращении, обнародованном в Facebook.

При этом он указал, что уровень заработной платы должен быть выше.

"О зарплатах. Зарплаты должны быть у всех высокие по всей стране, и пенсии также. Я сделаю все для того, чтобы это произошло. Я верю, что это у нас выйдет", - отметил министр.

В то же время, на свою отставку отреагировал и министр юстиции Денис Малюська. Сначала он опубликовал фото своих туфлей на столе в кабинете и написал "Держим интригу".

Позже в комментарии Судебно-юридической газете он заявил, что данная информация не соответствует действительности.

Как ранее сообщал Главред, бывший нардеп Игорь Мосийчук заявил, что глава Минэкономразвития Тимофей Милованов и глава Минюста Денис Малюська подали в отставку из-за низкой зарплаты.

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