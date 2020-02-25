"Все, как требовал президент": в Минкульте опять выписали заоблачные премии - СМИ

Заместители Бородянского заработали высокие премии за январь / УНИАН

Вопреки громкому общественному резонансу, руководство Минкульта продолжает выписывать себе заоблачные премии.

В телеграм-канале Темный рыцарь появилась копия документа, который якобы подготовил государственный секретарь Министерства культуры, молодежи и спорта Украины Артем Биденко. Так вот, в этом документе указаны гигантские размеры премий заместителей Министра культуры Украины за январь.

"Проект премирования работников Минкульта. Все так, как потребовал президент :)", - сказано в сообщении телеграм-канала.

Проект премий в Минкульте за январь / скриншот телеграм-канал Темный рыцарь

Так вот, согласно этому проекту, который пояился в Сети, Анатолий Максимчук, первый заместитель министра, заработал премию в размере 361% от должностного оклада.

Отметим, 20 декабря Максимчук задекларировал получение в министерстве зарплаты 16 декабря в размере 157 051 грн. А 28 декабря чиновник заполнил новую форму на получение 27 декабря второй части зарплаты - 248 021 грн.

Премию выписали и Ирине Подоляк, заместителю министра – 539% от должностного оклада.

22 декабря Подоляк задекларировала получение в Министерстве зарплаты в размере 154 232 грн. А 5 января 2020 года чиновница отчиталась о получении 27 декабря второй части зарплаты - 240 478 грн.

Согласно проекту премирования, Владимир Шумилин, заместитель министра, заработал премию в размере 514% от должностного оклада.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта пока задекларировал только получение существенного размера заработной платы в министерстве в декабре один раз - 16 декабря - в размере 154 233 грн.

Алексей Сивирин, заместитель министра, тоже хорошо потрудился, и ему выписали премию в размере 514% от должностного оклада.

Заместитель министра культуры, молодежи и спорта дважды задекларировал получение существенного размера заработной платы в министерстве. 16 декабря - в размере 151 051 грн. и 27 декабря - 215 017 грн.

В документе фигурирует также Светлана Фоменко, заместитель министра – ей выписана премия в размере 478% от должностного оклада.

В конце 2019 года правительство Алексея Гончарука назначило Светлану Фоменко заместителем министра культуры, молодежи и спорта по вопросам евроинтеграции с 2 января 2020 года.

В 2019 году Светлана Фоменко работала в должности первого заместителя министра культуры Украины. Ее годовая зарплата составила 771 000 гривен, что в 92 раза больше годовой зарплаты ее мужа Дмитрия - 8 299 грн, тоже отраженной в годовой декларации чиновницы. Соответственно, среднемесячный доход Светланы Фоменко в 2019 году составил 64 242 грн.

Читайте также"Покажем всем": Витренко подал в суд из-за невыплаты ему миллионной премииНапомним, ранее сообщалось, глава Минкульта Украины Владимир Бородянский и его заместители отразили в декларациях совокупный размер своей декабрьской заработной платы и премии на сумму в 2 070 000 гривен.

В частности, рекордные 497,7 тысячи гривен получил государственный секретарь Министерства культуры Ростислав Карандеев. Первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук получил 405 тысяч гривен, заместитель министра Ирина Подоляк – почти 395 тысяч гривен, сообщил на своей странице в Фейсбуке глава Национального союза журналистов Сергей Томиленко.