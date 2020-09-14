Зеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза

Украина в скором времени должна получить первый транш в размере 600 млн евро/ 24 Канал

Украинский глава государства Владимир Зеленский утвердил своей подписью ранее принятый Радой закон о ратификации Меморандума и кредитного соглашения между Украиной и ЕС, на базе которого Киев сможет получить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Брюсселя.

Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.

В сообщении говорится о том, что соглашения между Украиной и Евросоюзом позволят Киеву получить стратегически важный финансовый ресурс, который будет направлен на поддержание государственной экономики и реформ.

"Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - отмечают в ОП.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит

Подчеркивается, что финансовые средства будут выделены Украине в рамках реализации налоговой и таможенной реформ, изменений в области медицинских закупок, работы судебной системы, государственного управления, корпоративного управления государственных предприятий и работы газового рынка.