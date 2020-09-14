Зеленский дал "зеленый свет" миллиардному кредиту от Евросоюза

Украина получит 1,2 миллиарда евро под ряд определенных обязательств.
Украинский глава государства Владимир Зеленский утвердил своей подписью ранее принятый Радой закон о ратификации Меморандума и кредитного соглашения между Украиной и ЕС, на базе которого Киев сможет получить 1,2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Брюсселя.
Об этом сообщается на официальном сайте главы государства.
В сообщении говорится о том, что соглашения между Украиной и Евросоюзом позволят Киеву получить стратегически важный финансовый ресурс, который будет направлен на поддержание государственной экономики и реформ.
"Выплата средств будет осуществляться двумя траншами по 600 млн евро каждый", - отмечают в ОП.Читайте такжеМиллиардный транш от ЕС: что теперь требуют от Украины и как Киев будет отдавать кредит
Подчеркивается, что финансовые средства будут выделены Украине в рамках реализации налоговой и таможенной реформ, изменений в области медицинских закупок, работы судебной системы, государственного управления, корпоративного управления государственных предприятий и работы газового рынка.
- Напомним, Верховная Рада одобрила соглашения с ЕС 25 августа. Подписание меморандума и кредитного договора, в рамках которого Украина должна сразу получить 600 миллионов евро, поддержали 248 депутатов.
- Соглашения, в рамках которых Украина получит 1,2 миллиарда евро от ЕС, были подписаны 23 июля главой правительства Денисом Шмыгалем, министром финансов Сергеем Марченко и представителями Европейской комиссии. Первый транш в размере 600 миллионов Киев должен получит сразу после того, как будут улажены все бюрократические процедуры. Второй транш ожидается после того, как правительство выполнит дополнительные условия.
- Как полагает политолог Андрей Золотарев заявил, что Украина пошла на очередные невыгодные для государственных интересов соглашения. Однако других вариантов для страны нет – уже в октябре-ноябре государство столкнется с дефицитом денежных средств из-за пандемии COVID-19.