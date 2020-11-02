Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ

Президент призвал не ожидать визита миссии в Украину в ближайшее время.
Глава государства Владимир Зеленский сообщил о том, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за скандального решения КСУ об отмене е-декларирования.
"Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общество о чем идет речь", - заявил он в эфире Свободы слова на канале ICTV.
По словам главы государства, если миссия МВФ не приедет в Украину - будет "дыра в бюджете".
"Кризис связан поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов Большой семерки которые находятся в Украине", - добавил президент.
Конфликт власти и КСУ
- Во вторник, 27 октября, Конституционный суд вынес вердикт о неконституционности статьи 366-1 Уголовного кодекса Украины, которая предусматривает уголовную ответственность для государственных служащих за внесение ложных сведений в электронную декларацию.
- Суд обязал Национальное агентство по противодействию коррупции (НАПК) закрыть доступ к электронным декларациям.
- Президент Владимир Зеленский 29 октября созвал срочное заседание СНБО, на котором было принято решение о восстановлении работы НАПК и антикоррупционного законодательства в целом.
- В понедельник, 2 ноября, КСУ рассматривает представление депутатов о конституционности земельной реформы.
- Вечером 2 ноября должно состояться заседания фракции Слуга народа с участием президента Владимира Зеленского. Как утверждает замглавы фракции Евгения Кравченко, власть должна срочно принять ряд решений, иначе КСУ вынесет другие вердикты, которые заблокируют путь Украины в Европу.
Автор: Екатерина Трохимчук