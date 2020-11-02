Зеленский назвал причину кризиса в сотрудничестве с МВФ

Зеленский заявил, что миссия МВФ не приедет в Украину / Фото ОП

Глава государства Владимир Зеленский сообщил о том, что миссия МВФ не приедет в Украину из-за скандального решения КСУ об отмене е-декларирования.

"Мы получили сразу много сигналов от наших западных партнеров. От Международного валютного фонда не может быть никакой миссии. Можете не ожидать, а я не хочу скрывать от нашего общество о чем идет речь", - заявил он в эфире Свободы слова на канале ICTV.

По словам главы государства, если миссия МВФ не приедет в Украину - будет "дыра в бюджете".

"Кризис связан поэтому нам нужна помощь наших партнеров. Такой же отчетный сигнал мы получили от Всемирного банка, от ЕБРР, от всех послов Большой семерки которые находятся в Украине", - добавил президент.

Конфликт власти и КСУ