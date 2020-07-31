"Зеленый" тариф в Украине: эксперт объяснил, почему украинцам грозит рост тарифов

Из-за "зеленого" тарифа украинцам грозит рост тарифов, предупредил эксперт / УНИАН

Директор энергетических программ Центра мировой экономики и международных отношений НАН Украины, эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский считает, что благодаря закону о "зеленом" тарифе украинцы вряд ли сэкономят деньги.

Если "зеленый" из 4,80 гривен киловатт в час превращается в 4,08, а украинцы за электричество платят максимум 1,68, то возникает вопрос в том, кто будет компенсировать разницу, рассказал эксперт в комментарии Главреду.

По его словам, фокус в том, что государство законом о "зеленом" тарифе прогарантировало, что разница будет погашаться за счет бюджета, таким образом к дальнейшему исправлению ситуации будут привлекать население, повышая тарифы.

"…Принятых мер недостаточно, так как финансовый дисбаланс присутствует, и по-прежнему долги за электроэнергию будут нарастать, но, возможно не с такой скоростью", – заявил Землянский.

Ранее сообщалось, что Верховная Рада приняла закон О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усовершенствования условий поддержки производства электрической энергии из альтернативных источников энергии. Позже документ подписал Владимир Зеленский.

Премьер-министр Денис Шмыгаль поделился, что закон позволит снизить тариф для солнечных электростанций на 15%, а для ветровых электростанций ‒ на 7,5%. Глава Кабмина добавил, что на практике государство и все украинцы будут ежегодно экономить почти 7 млрд гривен.