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Жена кума Путина прикупила российскую компанию – СМИ

24 сентября 2020, 16:32

Компания Марченко в сентябре в России купила общество с ограниченной ответственностью, узнали журналисты.

Журналисты выяснили, что Марченко купила российскую компанию – Марченко – Медведчук
Оксана Марченко купила российскую компанию, выяснили журналисты / facebook.com/oksana.marchenko.tv

Телеведущая, жена народного депутата и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – купила российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.

ООО НЗНП Инжиниринг в начале осени купила российская компания Юг Энерго, которую согласно с декларацией Медведчука контролирует Марченко, сообщили журналисты программы Схемы, ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ, пишет Радио Свобода.

По данным журналистов, компания Марченко купила НЗНП Инжиниринг 11 сентября.

"...НЗНП Инжиниринг зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, а ее основным направлением является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управления проектами", – отмечается в материале.Читайте такжеЖена Медведчука владеет нефтяным бизнесом в России - "Схемы"

Журналисты выяснили, что Марченко купила российскую компанию – Марченко – Медведчук
Оксана Марченко купила российскую компанию, выяснили журналисты / Скриншот с radiosvoboda.org
  • Напомним, несколько лет назад Виктор Медведчук говорил, что Оксана Марченко не занимается бизнесом.
  • Нардеп сказал, что его жена владеет бизнесом, а он им руководит.
Виктор Медведчук Владимир Путин Оксана Марченко компания бизнес
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