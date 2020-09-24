Жена кума Путина прикупила российскую компанию – СМИ

Оксана Марченко купила российскую компанию, выяснили журналисты / facebook.com/oksana.marchenko.tv

Телеведущая, жена народного депутата и кума президента Российской Федерации Владимира Путина Виктора Медведчука – Оксана Марченко – купила российскую компанию НЗНП Инжиниринг, которая занимается строительством, инженерными работами и проектированием.

ООО НЗНП Инжиниринг в начале осени купила российская компания Юг Энерго, которую согласно с декларацией Медведчука контролирует Марченко, сообщили журналисты программы Схемы, ссылаясь на данные реестра юридических лиц РФ, пишет Радио Свобода.

По данным журналистов, компания Марченко купила НЗНП Инжиниринг 11 сентября.

"...НЗНП Инжиниринг зарегистрирована в Москве 1 апреля 2020 года, а ее основным направлением является деятельность заказчика-застройщика, генерального подрядчика, дополнительные виды деятельности – деятельность в области архитектуры, инженерные изыскания в строительстве, управления проектами", – отмечается в материале.Читайте такжеЖена Медведчука владеет нефтяным бизнесом в России - "Схемы"

Оксана Марченко купила российскую компанию, выяснили журналисты / Скриншот с radiosvoboda.org