Кандидат в президенты влип в скандал, спутав программу Гитлера со своей

16 февраля 2019, 19:26

В Украине произошел конфуз с кандидатом в президенты Сергеем Каплиным.

Гитлер
Сергей Каплин не увидел разницы между своей программой и программой Адольфа Гитлера / Harvard University Press

Народный депутат Сергей Каплин не смог отличить написанную в 1920 году программу Национал-социалистической рабочей партии Германии, которую возглавлял Адольф Гитлер, со своей предвыборной программой.

Конфуз с кандидатом в президенты приключился в эфире 5 канала, рассказал в Facebook журналист Юрий Гудименко.

"Мы зазвали в наше шоу социалиста Каплина, и я под видом дискуссии о его предвыборной программе начал зачитывать ему по списку пункты из программы НСДАП (так называемые "25 пунктов"). Читаю один пункт, второй, третий подряд... Каплин ничего не замечает, комментирует, как свою программу, спорит, защищает каждый пункт, рассказывает, как он будет принимать законы по этим пунктам... 20 минут это продолжалось. Потом я не выдержал и сообщил ему, что эту программу писал не Каплин, а Гитлер. Сотоварищи", – сообщил журналист.

Отметим, что после того, как журналист рассказал Каплину о том, что он комментировал идеи Гитлера, политик заявил, что это была его программа.

"Если вы бы читали мою программу, увидели там отдельные тезисы социал-демократического и социалистического характера, которые, возможно, совпадают с программой, которую я не изучаю, не читаю, но о которой я, конечно, слышал", - добавил Каплин.

Напомним, ранее в Харькове устроили митинг в поддержку фейкового кандидата - серийного маньяка Оноприенко.

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Сергей Каплин Адольф Гитлер выборы-2019
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