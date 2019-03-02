"Гопники Рошена": охранники Порошенко выбили телефон из рук подростка и скрутили ему руки

2 марта 2019, 19:52

Бодигарды президента вцепились в молодого человека, из рук которого выбили телефон.

Петр Порошенко во время поездки в Кировоградскую область / president.gov.ua

Еще один скандал произошел во время предвыборной поездки президента Петра Порошенко. На сей раз "отличились" охранники "гаранта".

Инцидент произошел 28 февраля во время визита Порошенко в Кропивницкий, где один из его охранников выбил из рук стоящего в толпе подростка телефон.

При этом Порошенко проходил вдоль толпы людей, пожимая им руки и делая с ними селфи.

В это время один из охранников Порошенко резким движением выбивает телефон из рук подростка, который не предпринимал попыток приблизиться к Порошенко.

Отметим, что на официальном сайте Порошенко, в фотогалерее о поездка президента в Кировоградскую область, размещено фото, на котором бодигарды "гаранта" буквально вцепились в молодого человека, из рук которого выбили телефон. При этом сам Порошенко красуется на фоне людей и делает селфи.

Охранники Порошенко вцепились в парня, из рук которого выбили телефон / president.gov.ua

При этом позорный инцидент с участием Порошенко вызвал возмущение пользователей в Сети:

"Гопники рошена", "Мрази", "Бычара", "Агония Пети", - пишут в комментариях под видео.

Напомним, ранее Порошенко во время визита в Александрию хлопнул девушку по лицу.

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Петр Порошенко охранник телефон Кропивницкий выборы-2019
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