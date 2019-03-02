"Гопники Рошена": охранники Порошенко выбили телефон из рук подростка и скрутили ему руки

Бодигарды президента вцепились в молодого человека, из рук которого выбили телефон.
Еще один скандал произошел во время предвыборной поездки президента Петра Порошенко. На сей раз "отличились" охранники "гаранта".
Инцидент произошел 28 февраля во время визита Порошенко в Кропивницкий, где один из его охранников выбил из рук стоящего в толпе подростка телефон.
При этом Порошенко проходил вдоль толпы людей, пожимая им руки и делая с ними селфи.
В это время один из охранников Порошенко резким движением выбивает телефон из рук подростка, который не предпринимал попыток приблизиться к Порошенко.
Отметим, что на официальном сайте Порошенко, в фотогалерее о поездка президента в Кировоградскую область, размещено фото, на котором бодигарды "гаранта" буквально вцепились в молодого человека, из рук которого выбили телефон. При этом сам Порошенко красуется на фоне людей и делает селфи.
При этом позорный инцидент с участием Порошенко вызвал возмущение пользователей в Сети:
"Гопники рошена", "Мрази", "Бычара", "Агония Пети", - пишут в комментариях под видео.
Напомним, ранее Порошенко во время визита в Александрию хлопнул девушку по лицу.