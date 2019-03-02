"Он просто озверел": Порошенко хлопнул девушку по лицу

Президент Петр Порошенко во время визита в город Александрия (Кировоградская область) похлопал девушку по лицу в ответ на вопрос о видеоблогере Анатолие Шарие.

На видео, доступном на YouTube, президент сначала попросил ее отключить мобильный, хлопнул по лицу и попытался узнать ее имя и фамилию и место жительства.

Девушка промолчала, после чего Порошенко сильно хлопнул ее по плечу и сказал: "Боитесь? Не бойтесь!"

"Он бьет меня по лицу, начал меня шарпать. Он просто озверел, стал сатаной. Очень сильно меня хлопал по плечу, шарпал за курточку и пошел дальше", - сказала девушка.

После инцидента, утверждает девушка, ее попытались задержать охранники президента.

"В кафе заходят люди - уже не городская милиция и возле кафе человек 15 стоит его (Порошенко. - Прим.) охраны. И тут главный говорит: "Собралась, пошла со мной, давай! Ты задержана". Я начинаю звонить своему парню, и он начинает отбирать у меня телефон. Они меня окружили, сказали, чтобы я показывала свой паспорт, если нет, то мы будем ехать в отделение - разбираться кто я и что я", - рассказала девушка.

Позже ее забрал отец.

Ранее Петр Порошенко в ходе визита в Запорожскую область сорвал шапку с головы девушки, находящейся в толпе людей.