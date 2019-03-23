В Нацполиции отчитались о круглосуточной охране избирательных комиссий

23 марта 2019, 14:57

Полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии.

Выборы
Выборы / УНИАН

Заместитель председателя Нацполиции Александр Фацевич сообщил о том, что полицейские взяли под круглосуточную охрану избирательные комиссии.

"С сегодняшнего дня мы взяли под охрану все избирательные комиссии - их 199. Для обеспечения безопасности их работы по всей стране круглосуточно привлечены более 400 сотрудников полиции", - заявил он во время видео-селекторного совещания с участием представителей территориальных подразделений.

Фацевич подчеркнул, что полиция взяла под контроль доставку избирательных бюллетеней в окружные избирательные комиссии. А уже в конце следующей недели после доставки бюллетеней полицейские начнут охранять участковые избирательные комиссии.

По его данным, за сутки в полицию поступило 145 заявлений и сообщений, связанных с избирательным процессом. По 9 фактам сведения внесены в Единый реестр досудебных расследований.

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Он также добавил, что всего с начала предвыборной компании зарегистрировано 3 тыс. 787 заявлений и сообщений из которых по 202 полиция открыла уголовные производства. Среди них 93 связаны с нарушением избирательного законодательства, а 109 - с проведением предвыборной кампании. Также полицейские составили 606 административных протоколов.

Напомним, накануне послы стран G7 предупредили министра внутренних дел Арсена Авакова об угрозе срыва выборов.

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