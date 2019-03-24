В России обвинили Украину в использовании жителей ЛДНР на украинских выборах

В Совбезе РФ уже заявляют о фальсификациях на предстоящих выборах президента / kremlin.ru

Секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев заявил, что личные данные жителей оккупированных Донецкой и Луганской областей могут использовать для вбросов на выборах президента Украины.

В интервью газете Известия он подчеркнул, что для этих целей могут использовать персональные данные граждан Украины, проживающих на российской территории.

"Созданы беспрецедентные возможности по использованию персональных данных из реестра избирателей — жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик, а также выехавших в Россию украинских трудовых мигрантов, которые не смогут ни проголосовать, ни опротестовать неправомерное использование их голосов", - сказал Патрушев.

Российский чиновник заявил, что технологии искажения результатов голосования в Украине применяют уже в предвыборный период.

Как сообщалось, послы стран G7 предупредили Авакова об угрозе срыва выборов. Западные дипломаты призвали принять меры против насильственных экстремистских групп.