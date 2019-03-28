"Победит Порошенко – вас казнят": члены избиркома получили фейковые угрозы от Нацкорупса

Нацкорпус обвинили в отправке сообщений с угрозами / Фото: Facebook/Нацкорпус

Члены Луганской окружной избирательной комиссии №113 27 марта получили СМС-сообщения с угрозами якобы от Национального корпуса.

"27.03.2019 года все члены ОВК№113 получили смс от Национального корпуса следующего содержания: live:natscorpoff: Shanovny Im’ya Po-Batkovi, yaksho na vashiy dilnici peremoje P. Poroshenko, vas bude stracheno. NacKorpus", - сообщила об инциденте в Facebooк Ольга Чернявская.

Автор заверила, что все адресаты злоумышленников написали заявление в полицию и на имя премьер-министра Владимира Гройсмана.

/ Фото: Facebook/Ольга Чернявская

/ Фото: Facebook/Ольга Чернявская

/ Фото: Facebook/Ольга Чернявская

Впоследствии в группе Национального корпуса в Telegram опровергли свою причастность к отправке сообщений, назвав произошедшее фейком.

"От имени Национального Корпуса рассылают сообщения угрожающего характера накануне выборов! Нацкорпус не имеет к этому никакого отношения! А у порохоботов агония, если они прибегают к таким низменным приемам", - заявили в организации.

/ Фото: Telegram/Национальный корпус

Напомним, представители Нацкорпуса забросали дом председателя политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука файерами и петардами.