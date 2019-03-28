Нацкорпус забросал дом Медведчука файерами и петардами

Акция протеста прошла накануне вечером.
Представители партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины вечером 27 марта забросали дом председателя политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука файерами и петардами. Об этом сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook.
"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный корпус посетил имение Медведчука", - отмечается в сообщении.
Ранее около 30 представителей Нацкорпуса пикетировали здание СБУ с требованием привлечь к уголовной ответственности Медведчука.
Напомним, 23 марта, в Киеве прошли акции Нацкорпуса против хищений в оборонном комплексе.
Примерно неделю назад во время митинга Петра Порошенко в центре Киева произошли столкновения между сторонниками президента и представителями Нацкорпуса.
А во время акции возле Администрации президента, Нацкорпус забросал АП свиньями.