Нацкорпус забросал дом Медведчука файерами и петардами

Нацкорпус возле дома Медведчука / Facebook Нацкорпуса

Представители партии Национальный корпус и общественной организации Национальные дружины вечером 27 марта забросали дом председателя политсовета Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука файерами и петардами. Об этом сообщается на странице Нацкорпуса в Facebook.

"После визита в СБУ и передачи обращения Национальный корпус посетил имение Медведчука", - отмечается в сообщении.

Ранее около 30 представителей Нацкорпуса пикетировали здание СБУ с требованием привлечь к уголовной ответственности Медведчука.

Напомним, 23 марта, в Киеве прошли акции Нацкорпуса против хищений в оборонном комплексе.

Примерно неделю назад во время митинга Петра Порошенко в центре Киева произошли столкновения между сторонниками президента и представителями Нацкорпуса.

А во время акции возле Администрации президента, Нацкорпус забросал АП свиньями.