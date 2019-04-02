У Зеленского больше шансов на победу во втором туре – австрийские социологи

Владимир Зеленский / GettyImages

У комика Владимира Зеленского есть преимущества над действующим президентом Петром Порошенко во втором туре. Об этом заявил Кристоф Хофингер из Австрийского института социологических исследований (SORA) в комментарии изданию Der Standaard.

"У Зеленского есть преимущество, но нужно дождаться финала, особенно в такой нестабильной стране, как Украина. Если Зеленский не сделает ошибку, у него есть больше шансов на победу. С одной стороны, он победил "даже более четко, чем ожидалось", потому что его молодые сторонники, по-видимому, действительно пошли на выборы. С другой стороны, у Зеленского меньше противников, чем у Порошенко. Ситуация очень динамичная и в ближайшие три недели сюрпризы не исключаются", – отметил Хофингер.

Ранее украинская социолог Ирина Бекешкина рассказала, в чем секрет бешеного успеха Зеленского на выборах президента.

По состоянию на 13.10 1 апреля в Центризбиркоме обработали 74.84% протоколов. Первое место на выборах президента Украины 2019 все еще занимает Владимир Зеленский 30.40% (4 210 822 голосов). Действующий президент Украины Петр Порошенко получил 16.13% (2 234 144 голосов).