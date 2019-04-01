Международные наблюдатели вынесли вердикт украинским выборам

1 апреля 2019, 17:23

В ОБСЕ полагают, что избирательный процесс был демократичным.

ОБСЕ наблюдатель
В ОБСЕ сделали замечание в связи с техническими кандидатами / Вчасно

Миссия наблюдателей ОБСЕ на выборах в Украине сделала заключение, что первый тур выборов президента Украины был конкурентным и украинцы имели возможность свободного волеизъявления.

"Мы можем говорить, безусловно, что это были конкурентные выборы и была обеспечена возможность голосовать за того кандидата, которого выбирал гражданин. Безусловно, все будет определяться во втором туре", - сказал на пресс-конференции специальный координатор ОБСЕ, почетный президент ПА ОБСЕ Илка Канерва.

За выборами в Украине пристально следили наблюдатели ряда европейских институций - Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ, Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), Парламентской ассамблеи НАТО и Европейского парламента.

Спецкординатор ОБСЕ высказал мнение, что выборы в Украине были максимально свободными.

Читайте такжеПолитолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019"Нам очень важно, чтобы все ресурсы, которые выделялись на выборы, были использованы надлежащим образом", - подчеркнул он.

Канерва акцентировал, что на выборах президента Украины было рекордно большое количество наблюдателей, что способствовало их прозрачности. Он добавил, что незначительные нарушения были, но на общий результат голосования они влияния не оказывают.

Представитель группы наблюдателей за выборами в Украине от ПАСЕ Март ван де Вен отметил хорошую организацию украинских выборов и отсутствие ограничений для избирателей. Однако он подчеркнул, что в бюллетене присутствовали технические кандидаты, что "не способствует демократии".

Представитель ПА НАТО Михал Щерба констатировал, что, несмотря на незначительные нарушения, в целом Украина движется по пути демократических изменений.

"ПА НАТО едина в том, чтобы поддержать все попытки Украины для того чтобы получить независимость и в борьбе с российской агрессией", - заключил он.

Напомним, в ЦИК уже анонсировали второй тур выборов президента Украины, в него попадут кандидаты, которые в первом туре заняли первое и второе место. Таким образом, во втором туре выборов 2019 Украина могут встретиться Зеленский и Порошенко.

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НАТО ОБСЕ наблюдатели ПАСЕ выборы-2019
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