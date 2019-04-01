Эксперт объяснила, что помогло Порошенко пробиться во второй тур

1 апреля 2019, 21:20

Она напомнила, что у Порошенко первый рывок рейтинга состоялся после томоса.

Петр Порошенко
Что помогло Порошенко пробиться во второй тур / Униан

Известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина во время чата на Главреде поделилась мнением, что помогло нынешнему президенту Петру Порошенко попасть во второй тур, несмотря на высокий антирейтинг среди населения.

"Ну, если говорить о динамике, хочу напомнить, что весь предыдущий год единоличным лидером была Юлия Тимошенко, и было не ясно, кто войдет во второй тур, поскольку 4-5 кандидатов имели приблизительно одинаковый результат порядка 6-8%. Первым рывок совершил Зеленский. Если в декабре прошлого года у него было 8%, то уже в январе этого года – 16%. Благодаря очень интенсивной новогодней кампании. И дальше его рейтинг только рос", – отметила эксперт.

Она напомнила, что у Порошенко первый рывок рейтинга состоялся после томоса – примерно на 4%. И это позволило ему приблизиться к Тимошенко.

По ее словам, Порошенко удалось сконцентрировать державников, для которых лозунги "армия, мова, вера" имеют первостепенную важность, поэтому он стал лидером в западном регионе.

"А недостающие проценты, возможно, действительно были получены за счет повышения пенсий. Во всяком случае, если Тимошенко была безусловным лидером в возрастной группе старше 60 лет, то уже последний опрос за неделю до выборов показал, что в этой группе у них были равные проценты: поддержка Тимошенко снизилась, а Порошенко возросла", – констатировала Бекешкина.

Напомним, накануне выборов 2019 части украинских пенсионеров выплатили компенсацию за невыплаченную индексацию 2015-2016 годов. Компенсацию в размере 2400 гривен получили пенсионеры, получающие минимальную пенсию, заявил тогда Порошенко. Причем первую часть выплат – 1200 грн – люди получили в марте, а еще 1200 грн получат в апреле.

Речь идет о тех, кто не получат индексацию из-за низкой зарплаты, но имеет большой страховой стаж:

  • 30 лет для женщин (выход на пенсию после 2011 года);
  • свыше 35 лет для мужчин;
  • 25/20 лет (выход на пенсию до 2011 года).

Заявление президента расценили как попытку подкупа избирателей. Подробнее читайте в нашем материале Покупаю пенсионеров, или Две предвыборные технологии Порошенко.

Результаты выборов 2019 в Украине: когда объявят и когда второй тур

Официальные результаты выборов-2019 Центризбирком объявит в срок до 10 апреля. В этот же день ЦИК примет решение о проведении второго тура голосования, если ни один из кандидатов не наберет абсолютного большинства голосов (50% + один голос).

Результаты голосования в первом туре опубликуют в "Голосе Украины" и "Урядовом курьере" до 13 апреля.

Второй тур выборов президента Украины состоится 21 апреля 2019 года.

По состоянию на 9.00 обработано более 50% голосов. Предварительные результаты выборов президента 2019 выглядят следующим образом: Владимир Зеленский - 30,2%, Петр Порошенко - 16,6%, Юлия Тимошенко - 13,08%, Юрий Бойко - 11,5%, Анатолий Гриценко - 7,1%, Игорь Смешко - 5,9%, Олег Ляшко - 5,1%, Александр Вилкул - 4,2%, Руслан Кошулинский - 1,6% 

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