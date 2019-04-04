Смешко отказался поддержать Порошенко во втором туре

4 апреля 2019, 01:48

Также он не собирается поддерживать соперника президента, Владимира Зеленского.

Игорь Смешко
Игорь Смешко / Главред

Набравший в первом туре президентских выборов в Украине 6.04% Игорь Смешко, комментируя свой неожиданный успех заявил, что во втором туре, где за пост главы государства будут бороться Владимир Зеленский и Петр Порошенко, не будет поддерживать ни одного из кандидатов.

Об этом Смешко написал на своей странице в соцсети Facebook, отметив, что оценка его как "технического проекта власти — вымысел некоторых СМИ которые придумали и активно распространяли эту ложь".

"Оценку им как "незаангажированным специалистам" даст общество. Действующую политическую власть в лице Петра Порошенко мы не поддерживали и не собираемся поддерживать и во втором туре", — написал экс-глава СБУ.

Читайте такжеЗеленский или Порошенко: социлог спрогнозировала результат победы кандидатов в президентыСмешко уточнил, что не видит в Зеленском президента страны, а знает только "талантливого актера Зеленского", а также имеет "человеческую симпатию к его таланту".

"Политика, государственника, специалиста в системных государственных органах управления Зеленского не знаю. Поэтому еще раз напоминаю старое доброе английское правило голосования при демократии: "На первых выборах голосуй сердцем и умом, а на решающем этапе выборов — по обстоятельствам: за наименьшее зло против вашей родины и семьи", - добавил экс-кандидат в президенты.

Ранее политолог Андрей Золотарев в своей колонке на Главреде выразил мнение, что Порошенко не удастся преодолеть разрыв с Зеленским во втором туре.

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Петр Порошенко Владимир Зеленский выборы-2019 Игорь Смешко второй тур выборов президента 2019
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