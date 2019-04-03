Зеленский или Порошенко: социлог спрогнозировала результат победы кандидатов в президенты

Порошенко или Зеленский - украинским избирателям во втором туре предстоит сделать выбор / Главред

Известный украинский социолог, директор Фонда Демократические инициативы Ирина Бекешкина считает, что президент Петр Порошенко в случае победы на выборах медленными темпами продолжит начатый курс, а триумф шоумена Владимира Зеленского пока непредсказуем.

"В случае победы Зеленского - это, наверное, не знает никто, даже он. По крайней мере, пока. В случае победы Порошенко очевидно продолжится нынешний курс. Я это сформулировала так: постепенно ползем вверх. Хотелось бы быстрее. Именно ползем. Но вверх. В последние два года", - сказала она во время чата в Главреде.

Бекешкина подчеркнула, что действующему главе государства нужно будет извлечь уроки из предыдущих ошибок, спровоцировавших недоверие граждан страны. Она добавила, что Порошенко должен сосредоточиться на борьбе с коррупцией и более тщательно относиться к подбору кадров.

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"Что касается Донбасса, то его будущее зависит, прежде всего, от позиции наших западных партнеров, насколько удастся реализовать единственный реалистичный путь - международные миротворческие силы на территории оккупированного Донбасса. А что касается Крыма, пока президентом России остается Путин, я не вижу конструктивного решения. И даже дело не в Путине, а в том, что 80% россиян считают, что Крым - это Россия", - подытожила эксперт.

Напомним, во время чата в Главреде Бекешкина высказала мнение, что явка на выборах в первом туре президента Украины существенно отличалась от озвученных ЦИК цифр.