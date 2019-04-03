Порошенко не удастся преодолеть разрыв с Зеленским во втором туре – эксперт

Петр Порошенко / president.gov.ua

Результат Владимира Зеленского озадачил политтехнологов Петра Порошенко, которые не рассчитывали на такую высокую поддержку Зеленского, полагая, что за счет низкой явки Зеленский не получит больше 26%. Однако Зеленский в первом туре получил более 30% голосов. Это результат, который огорчает команду Порошенко, потому что 12-13% – это некомпенсируемый разрыв. Социологически преодолеть его, учитывая электоральные резервы и антирейтинги кандидатов, для Порошенко просто невозможно. Об этом пишет Андрей Золотарев, политолог, директор аналитического центра "Третий сектор" в своей колонке на Главред.

"Петр Алексеевич будет пытаться радикализовать кампанию. Уже прозвучало его первое заявление о том, что он не даст ни единого шанса "марионетке Коломойского". Это говорит о том, что Порошенко не планирует сдаваться. Потому и он, и его команда будут совершать те же ошибки, что и в январе-феврале, когда они начали массированную кампанию по диффамации Зеленского. На данный момент у Зеленского 7% антирейтинга, потому можно даже не говорить о коэффициенте полезного действия так называемых "порохоботов" и роликов, созданных против "марионетки Коломойского". Это не работает", – уверен Золотарев.

По его словам, нужно отдать должное команде Порошенко. Стратегически она выжала максимум возможного в первом туре, максимум, чего можно было добиться за счет контролируемого голосования, так называемой "сетки", за счет формирования стратегической конфигурации, когда "бело-синий" электорат разрывается между Бойко и Вилкулом, а электорат Тимошенко и Гриценко разрывают Смешко и Ляшко.

Ранее политолог оценил, как работали "сетка" по скупке голосов и админресурс на выборах президента 2019.