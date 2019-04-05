Зеленский вовсе не агент Москвы – Neue Zürcher Zeitung

Владимир Зеленский / РБК-Украина

Владимир Зеленский хорошо знаком с президентом Украины Петром Порошенко. В юмористических шоу под названием "Вечерний квартал", он часто делал пародии на действующего главу государства. Сейчас ему предстоит борьба с Порошенко во втором туре президентских выборов. В ближайшие три недели Зеленский должен убедить тех, кто голосовал за него в первом туре только из-за демонстрации протеста, и тех, кто поддерживал других кандидатов, что также может быть уравновешенным государственным деятелем. Об этом идет речь в материале швейцарского издания Neue Zürcher Zeitung, перевод которого публикует Главред.

Читайте также"Убедить агентов Сатаны паяльником": Корчинский призвал к "переубеждению" сторонников ЗеленскогоЧем больше он будет подражать политикам, которых достаточно много в Украине, тем меньше он привлекает протестный электорат и становится приемлемым для истеблишмента. Хотя Зеленский и не имеет политического опыта и связей, но, в отличие от своего героя Василия Голобородько в телесериале "Слуга народа", не является простым учителем истории, который до сих пор живет со своими родителями. Зеленский является успешным предпринимателем в индустрии развлечений, с недвижимостью за рубежом и до недавнего времени бизнесом в России, существование которого он признал только после сообщений в СМИ. И хотя он отрицает это, но не может избавиться от подозрения в связях с олигархом Игорем Коломойским.

Взгляд на региональное распределение его популярности показывает четкую картину: кроме крайнего Востока, с районами Донецка и Луганска, которые частично не находятся под контролем Киева, и крайнего Запада, он смог вдохновить всю страну. Его нетрадиционное послание, его простое обещание сделать все иначе, чем прежде, привлекло население страны. Даже среди солдат на Донбассе он, очевидно, набрал примерно такое же количество голосов, как и Порошенко.

Плохая поддержка Порошенко по всей стране - почти традиция в Украине: только один президент с момента обретения независимости в 1991 году, Леонид Кучма, был переизбран на второй срок. Порошенко позиционирует себя как единственный гарант безопасности Украины перед лицом российской угрозы, что добавляет ему шансов для переизбрания. Но, это также и отпугивает многих избирателей, которым неприятна националистическая риторика действующего президента.

Читайте такжеТимошенко – это пуля, а не агент Кремля, - ЛуценкоПорошенко пытается представить Зеленского, как марионетку Коломойского и пророссийского кандидата, но он не вызовет массовой ненависти к комику в обществе.

Зеленский пользуется поддержкой у населения, поскольку стремится разрядить напряженную языковую ситуацию в стране. Но он вовсе не агент Москвы - как показали негативные комментарии Кремля после первого тура. Кампания, проводимая в этом стиле за победу во втором туре голосования, сыграла бы только на руку Москве, чьи политтехнологи в течение многих месяцев манипулировали выборами в Украине.