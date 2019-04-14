"Кандидат-джокер": психолог оценила противостояние Зеленского и Порошенко

Психолог оценила противостояние Зеленского и Порошенко / Главред

Политический психолог Светлана Чунихина оценила ситуацию вокруг дебатов между кандидатами в президенты Петром Порошенко и Владимиром Зеленским.

"Людям хочется и шоу, и есть потребность в содержательной дискуссии, потому что мы имеем дело с противостоянием между хорошо известным кандидатом, отягощенным недостатками, которые ему сильно усложняют победу во втором туре, и кандидатом-джокером, о котором неизвестно почти ничего, кроме его сценарного воплощения и кинематографического образа, который он создал. Но о нем как о политике люди не знают почти ничего, его политическая позиция создана краундфандинговым способом", - подчеркнула она в комментарии Апострофу.

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Вместе с тем она считает, что Зеленскому хочется, чтобы дебаты были в формате шоу, потому что это его стихия, а Порошенко настаивает, чтобы это было содержательно, потому что это его точка силы.

"И попытка показать свое превосходство, и плохо скрываемая агрессия в отношении соперников. Мы видим, как сквозь сценарии политической борьбы проступают древние пласты, в том числе, самцовая конкуренция - попытка постучать себя в грудь, принять угрожающую позу и бросить вызов сопернику и деморализовать его", - добавила Чунихина.

Напомним, ранее психолог Ирина Костенко в комментарии Главреду оценила атаку Порошенко на Зеленского во время "телефонных дебатов".