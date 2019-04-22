Стало известно, за кого проголосовало большинство на родине Бандеры

22 апреля 2019, 20:23

Жители села отдали предпочтение Владимиру Зеленскому.

Бандера
На родине Бандеры проголосовали за президента Владимира Зеленского / УНИАН

В селе Старый Угринов Ивано-Франковской области, в котором родился лидер украинского националистического движения Степан Бандера, большинство жителей отдали голоса во втором туре выборов президента Владимиру Зеленскому.

По данным ЦИК, данный избирательный участок имеет номер 260317.

На этом участке 282 гражданина проголосовали за Владимира Зеленского, в то время как за Петра Порошенко отдали голоса на 100 человек меньше - 182 избирателя.

Как ранее сообщалось, глава Львовской ОГА Олег Синютка объявил о своей отставке. Причиной послужила победа Владимира Зеленского на выборах 2019.

Напомним, ЦИК подсчитал более 95% протоколов: Порошенко остался далеко позади Зеленского. На выборах президента 2019 Зеленского поддержали почти 13 млн избирателей, сообщили в Центризбиркоме.

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Ивано-Франковская область Владимир Зеленский ЦИК
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