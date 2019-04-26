Западная Украина превратилась в электоральное гетто и тормоз Украины - эксперт

Владимир Зеленский / Reuters

Впервые за 20 лет Галичина из двигателя Украины превращается в тормоз государства.

Такое мнение в ходе чата на Главреде высказал политолог Виктор Небоженко, комментируя поддержку Петра Порошенко на западной Украине.

"Львов, к сожалению, превратился в электоральное гетто. Как источник украинского политического консерватизма, он очень подходит Порошенко. Однако львовяне как избиратели нарушили христианскую мораль и заповеди, особенно "Не укради!", и выбрали для себя нового идола в лице коррупционера, человека, окружившего себя мародерами – президента Порошенко. Это говорит о чудовищном кризисе украинской национал-демократии", - сказал Небоженко.

По его словам не Зеленский объединил украинцев, а недовольство Петром Порошенко.

"Что касается того, что разные регионы Украины единодушно проголосовали за Зеленского… Это связано с тем, что раствор цинизма и лжи, который вносил в течение пяти лет Порошенко, перенасыщен. И разные регионы хотят освободиться от этого. Однако теперь регионы вновь будут дифференцироваться, вне всякого сомнения. И это будет соответствовать падению рейтинга Зеленского", - добавил эксперт.

Напомним, Центральная избирательная комиссия 23 апреля огласила результаты выборов президента Украины после обработки 100% протоколов.

Новоизбранного президента Владимира Зеленского поддержали все регионы Украины, кроме Львовской области, где большинство голосов досталось Петру Порошенко.