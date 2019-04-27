"Увидел родственную душу": эксперт рассказал об интересе Трампа к Зеленскому

Эксперт полагает, что новоиспеченный политик Зеленский заинтересовал Трампа / Reuters

Инициатива президента США Дональда Трампа, который после победы Владимира Зеленского во втором туре выборов президента Украины решил позвонить триумфаторы предвыборной гонки, свидетельствует о повышенном интересе Вашингтона к политику-шоумену.

Эксперт Владимир Кравченко в статье для ZN.UA написал, что личный звонок главы США свидетельствует о многом.

"Что ж, будучи фриком, Трамп вполне мог увидеть в Зеленском, как и ранее в Макроне, родственную душу – успешного несистемного игрока, сумевшего пробиться на вершину власти, не будучи при этом частью истеблишмента. Но для Украины этот звонок важен уже хотя бы потому, что между лидерами двух стран вроде бы появилась положительная эмоциональная связь", – отмечает обозреватель Кравченко.

По словам эксперта, не исключено, что Трам решил показать контрастное мнение – "продемонстрировать свое отношение к уходящему президенту и его администрации".

Напомним, вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019. Американский чиновник заверил, что и он, и глава США Дональд Трамп очень ждут начала совместной работы с Зеленским.