Трамп и Пенс "с нетерпением" ждут начала работы с Зеленским / Reuters

Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019.

"Сегодня побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой", – написал он на своей странице в Twitter.

При этом американский чиновник заверил, что и он, и глава США Дональд Трамп очень ждут начала совместной работы с Зеленским.

"Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", — заверил Пенс.

Spoke to President-Elect Volodymyr Zelenskyy of Ukraine today to congratulate him on his victory. @POTUS and I look forward to working with his administration to support a strong, democratic, and prosperous Ukraine. — Vice President Mike Pence (@VP) 23 апреля 2019 г.

Ранее российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой. Антироссийский характер текста, по мнению дипломатов, показывает реальные планы официального Лондона в сотрудничестве с официальным Киевом.

Напомним, Меркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорились. Собеседники высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, отметили в Бундестаге.

Перед этим, 22 апреля, стало известно, что Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины в результате выборов 2019 и позвала в Берлин.

Также Дональд Туск душевно поговорил с Зеленским. Еврочиновник заверил нового украинского лидера во всесторонней поддержке.

Зеленского поздравили с победой на выборах в Украине 2019 ключевые партнеры нашей страны — США и ряд государств-членов Евросоюза — Германия, Канада, Литва, Польша и Франция. Триумф Зеленского прокомментировали и в других странах ЕС, в частности, в Великобритании и Австрии.

Патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП. По словам Кирилла, новому лидеру Украины дан исторический шанс объединить нацию.

В свою очередь Филарет также дал наказ Зеленскому после победы на выборах. Будущий президент даст присягу "перед Богом и людьми", подчеркнул Филарет.

Ранее беглый экс-гарант Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.

В свою очередь у Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления. В штабе заявили, что обойдутся без такой поддержки.

В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.

Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.