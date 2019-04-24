Трамп и Пенс "с нетерпением" ждут начала работы с Зеленским

Вице-президент США поговорил с новоизбранным президентом Украины по телефону.
Вице-президент США Майк Пенс поздравил Владимира Зеленского с победой на выборах 2019.
"Сегодня побеседовал с избранным президентом Украины Владимиром Зеленским и поздравил его с победой", – написал он на своей странице в Twitter.
При этом американский чиновник заверил, что и он, и глава США Дональд Трамп очень ждут начала совместной работы с Зеленским.
"Президент США Дональд Трамп и я с нетерпением ожидаем совместной работы с его администрацией для поддержки сильной, демократической и процветающей Украины", — заверил Пенс.
Spoke to President-Elect Volodymyr Zelenskyy of Ukraine today to congratulate him on his victory. @POTUS and I look forward to working with his administration to support a strong, democratic, and prosperous Ukraine.— Vice President Mike Pence (@VP) 23 апреля 2019 г.
Ранее российские дипломаты нашли русофобию в британском поздравлении Зеленского с победой. Антироссийский характер текста, по мнению дипломатов, показывает реальные планы официального Лондона в сотрудничестве с официальным Киевом.
Напомним, Меркель позвонила Зеленскому: стало известно, о чем они договорились. Собеседники высоко оценили тесные отношения между Украиной и Германией, отметили в Бундестаге.
Перед этим, 22 апреля, стало известно, что Ангела Меркель поздравила Владимира Зеленского с избранием на пост президента Украины в результате выборов 2019 и позвала в Берлин.
Также Дональд Туск душевно поговорил с Зеленским. Еврочиновник заверил нового украинского лидера во всесторонней поддержке.
Зеленского поздравили с победой на выборах в Украине 2019 ключевые партнеры нашей страны — США и ряд государств-членов Евросоюза — Германия, Канада, Литва, Польша и Франция. Триумф Зеленского прокомментировали и в других странах ЕС, в частности, в Великобритании и Австрии.
Патриарх Кирилл в своем поздравлении Зеленскому заступился за УПЦ МП. По словам Кирилла, новому лидеру Украины дан исторический шанс объединить нацию.
В свою очередь Филарет также дал наказ Зеленскому после победы на выборах. Будущий президент даст присягу "перед Богом и людьми", подчеркнул Филарет.
Ранее беглый экс-гарант Виктор Янукович поздравил Зеленского с победой в избирательной гонке и перечислил "нелегкие задачи", которые стоят перед новоизбранным президентом.
В свою очередь у Зеленского жестко ответили Януковичу на его поздравления. В штабе заявили, что обойдутся без такой поддержки.
В то же время Путин оказался не готов поздравлять Зеленского с победой. Пока преждевременно говорить о возможности совместно работать, заявил Песков.
Зато премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев, когда прокомментировал победу Зеленского, заявил, что риторика избирательной кампании сохранится, но шанс на улучшение отношений между Киевом и Москвой существует.
Выборы-2019: церемония инаугурации и когда президент Украины вступает в должность
В Украине 21 апреля состоялся второй тур выборов президента Украины.
Объявление официальных результатов
Официальные результаты второго тура президентских выборов будут опубликованы Центральной избирательной комиссией до 1 мая 2019 года. Согласно закону — не позднее чем на десятый день со дня голосования.
"Пасха для украинцев — один из крупнейших праздников, поэтому мы волнуемся, что можем не получить информацию от судебных органов власти о том, что нигде нет исков", — пожаловался член ЦИК Евгений Радченко.
После этого протокол ЦИК с официальными результатами волеизъявления граждан должен быть опубликован 4 мая в газетах "Голос Украины" и "Урядовий курьер".
Инаугурация президента Украины
Согласно порядку избрания и вступления в должность, победитель выборов президента Украины должен вступить в должность не позднее, чем через 30 дней с момента официального оглашения результатов выборов.
Инаугурация главы государства должна состояться не позднее 3 июня, а следом за этим новоизбранный президент пройдет торжественную церемонию присяги в Верховной Раде.
При этом в команде Зеленского уже назвали вероятную дату инаугурации — 28 мая.
Отметим, что решающей в этом вопросе является роль нынешнего спикера Рады Андрея Парубия: дату инаугурации нового президента определяет парламент, а если нужное количество голосов за это решение не набирается, то спикер своим решением устанавливает дату лично.