"Ожидаю саммита Украина-ЕС": Туск душевно поговорил с Зеленским

Туск эмоционально поздравил Зеленского / Reuters

Президент Европейского Совета Дональд Туск в ходе телефонного разговора с победителем президентских выборов в Украине Владимиром Зеленским заверил его, что ЕС неизменно поддерживает Украину.

"Во-первых, хороший телефонный разговор с Владимиром Зеленским, избранным президентом Украины, который еще не вступил в должность. Я заверил его в том, что ЕС неизменно поддерживает Украину. Ожидаю нашего сотрудничества и саммита Украина-ЕС в июле", — написал Туск в своем микроблоге в Twitter.

Как ранее сообщалось, Украине состоялся второй тур выборов президента 2019, по данным Центризбиркома, с большим отрывом лидирует кандидат в президенты Владимир Зеленский, и его триумф уже прокомментировали ряд лидеров стран.

Зеленского поздравили с победой на выборах в Украине 2019 ключевые партнеры нашей страны — США и ряд государств-членов Евросоюза — Германия, Канада, Литва, Польша и Франция. Триумф Зеленского прокомментировали и в других странах ЕС, в частности, в Великобритании и Австрии.