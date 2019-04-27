Эксперт сравнил компетентность Зеленского и Порошенко

Эксперт отметил, что в необходимой для страны сфере некомпетентны пока оба / Reuters

Известный политтехнолог Сергей Гайдай высказал мнение о политической компетентности Петра Порошенко и Владимира Зеленского, который в политике является новичком.

"Я говорю вам - и многие говорят, - что у господина Зеленского нет политической компетентности. Это правда, но есть ли она у Порошенко? Нет. У него нет тех компетентностей, которые я хотел бы, чтобы были. У него нет компетентностей реформатора - человека, который знает, как все перестроить, как сделать так, чтобы побороть коррупцию", - цитирует его Новое время.

По словам Гайдая, Порошенко, разумеется, обладает опытом и профессионализмом, однако не в той сфере, которая необходима для реформирования страны. Он добавил, что нынешний президент во время своего пребывания на посту, в первую очередь, заботился о своих личных интересах.

Читайте такжеУ Зеленского упрекнули турецкие СМИ во лжи о его отдыхе на яхте"У него есть другие компетентности: как эксплуатировать этот механизм, - а мы понимаем, что в Украине два механизма государства. Есть теневой, который реально управляет всеми украинскими ресурсами, и управлять именно этим механизмом умеет Порошенко, он учился этому 20 лет. У него была цель - прийти и возглавить, стать главным человеком в этом механизме. Эта компетентность есть, но я эту компетентность считаю главным риском. А компетентность создавать другое государство, публичное, которое работает - вместо публичного государства в этой зоне у нас симулякр", - подытожил политтехнолог.

Как ранее сообщалось, эксперт рассказал, почему Дональд Трамп проявил интерес к Владимиру Зеленскому.