Выборы-2019: Коломойский рассказал о просьбе Тимошенко

8 мая 2019, 09:20

Многие хотели дать Тимошенко деньги на выборы, сообщил экс-председатель Днепропетровской облгосадминистрации.

Игорь Коломойский поделился, что Юлия Тимошенко просила его о помощи на выборах 2019
Игорь Коломойский сказал, что Юлия Тимошенко просила его о помощи на выборах 2019 / УНИАН

Бывший председатель Днепропетровской областной госадминистрации, бизнесмен Игорь Коломойский поделился, что бывший кандидат в президенты на выборах в Украине 2019, лидер Батькивщины Юлия Тимошенко просила его о помощи в избирательной гонке.

Тимошенко не была предоставлена помощь на выборах президента 2019, рассказал предприниматель в интервью Bihus.info.

По словам экс-главы Днепропетровской облгосадминистрации, было много желающих помочь Тимошенко финансово, "очередь стояла, чтобы дать ей деньги".

"Она обращалась, но знала, что мы не можем (помочь на выбора-2019 — Ред.). Мы сразу сказали, что не можем. Вот я решил бы за кого-то давать свои деньги (если бы решил помочь через третьих лиц — Ред.), я всегда буду заложником у этих людей", — сказал Коломойский.

Напомним, 31 марта в Украине прошел первый тур выборов президента 2019, первое место занял кандидат Владимир Зеленский, второе — его конкурент и действующий президент Петр Порошенко, а на третьем месте расположилась Юлия Тимошенко.

Поскольку никто из кандидатов на пост главы государства не набрал более 50% голосов избирателей, был назначен второй тур избирательной гонки, в него попали Зеленский и Порошенко. Во втором туре выборов 2019 победил Зеленский.

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помощь Петр Порошенко Игорь Коломойский Владимир Зеленский Юлия Тимошенко выборы-2019
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