"Весело было бы, если бы Володя зарядил булавой по е*алу": журналист возмутился шуткой Парубия

Александр Дубинский посчитал неуместной реакцию спикера после речи Зеленского.
Журналист Александр Дубинский возмутился заявилением спикера Рады Андрея Парубия после инагурационной речи Владимира Зеленского.
Напомним, председатель парламента свою оценку "Было весело"дал прямо с трибуны парламента после закрытия официальной части инаугурации.
"Спикер Парубий сказал "Спасибо, было весело". Весело было бы, если бы после инаугурации Володя зарядил спикеру булавой по е*алу. Это было бы весело. А так это просто ощущение стыда от того, что управляют украинским парламентом негодяи, которые после слов о погибших на Донбассе, войне и кризисе говорят, что было весело. Весело будет, когда эти гниды окажутся в тюрьме - это просто необходимый для развития Украины этап", - заявил Дубинский в своем влоге на YouTube.
Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, а также предложил Кабинету министров уйти в отставку.
Видео с заявлением Парубия "Спасибо, было весело" можно посмотреть ниже: