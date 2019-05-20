"Весело было бы, если бы Володя зарядил булавой по е*алу": журналист возмутился шуткой Парубия

После выступления Зеленского Парубий заявил, что "это было весело" / Reuters

Журналист Александр Дубинский возмутился заявилением спикера Рады Андрея Парубия после инагурационной речи Владимира Зеленского.

Напомним, председатель парламента свою оценку "Было весело"дал прямо с трибуны парламента после закрытия официальной части инаугурации.

"Спикер Парубий сказал "Спасибо, было весело". Весело было бы, если бы после инаугурации Володя зарядил спикеру булавой по е*алу. Это было бы весело. А так это просто ощущение стыда от того, что управляют украинским парламентом негодяи, которые после слов о погибших на Донбассе, войне и кризисе говорят, что было весело. Весело будет, когда эти гниды окажутся в тюрьме - это просто необходимый для развития Украины этап", - заявил Дубинский в своем влоге на YouTube.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, а также предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Видео с заявлением Парубия "Спасибо, было весело" можно посмотреть ниже: