"Было весело": соцсети отреагировали на троллинг Парубия в адрес Зеленского

Андрей Парубий / УНИАН

Председатель Верховной Рады Андрей Парубий оценил инаугурационную речь шестого президента Украины Владимира Зеленского.

Свой короткий комментарий Парубий произнес прямо с трибуны парламента после закрытия официальной части инаугурации.

"Было весело", - подчеркнул спикер Рады, комментируя инаугурационную речь Зеленского.

Отметим, что в Сети отреагировали на едкий комментарий Парубия.

"Знаете, самое прекрасное ощущение в момент инаугурации - это презрение Зеленского к этим жуликам в зале Верховной Рады. Этот скепсис со стороны жуликов и воров в зале Рады просто физически ощущался. Они сами не верили, что это не сон. Парубий, который гавкнул, что было смешно, просто выразил их общее настроение. Они считают, что все происходящее в стране смешно. Это и есть их реальное отношение к людям. Этих лицемеров и тварей, которые любят пустить слезу на публику, а реально прутся со страданий народа. Но ветер начал дуть в другую сторону. И надеюсь, что скоро смешно будет нам", - пишет политолог Юрий Романенко.

"Спасибо, было весело", - лучший момент из всего шоу устами Парубия", - иронизирует журналист Марьяна Пьецух.

"Оу, у Парубия, оказывается, есть чувство юмора) или это домашняя заготовка?", - комментирует О.Грицик.

"Было весело" (с) Парубий. Посмотрим как будет дальше", - отметил журналист Влад Красинский.

"Было весело! (А. Парубий). Фраза, которая войдет в историю", - считает актер и телеведущий Роман Грищук.

Напомним, во время инаугурационной речи Зеленский анонсировал досрочные выборы в Раду, а также предложил Кабинету министров уйти в отставку.

Ранее Зеленский принял присягу президента Украины.