Зеленский озвучил главную причину роспуска Рады

Зеленский собрал глав фракций / president.gov.ua

21 мая, во вторник, президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с лидерами фракций и руководством Верховной Рады Украины, и заявил, что главным аргументом для роспуска Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту.

"Главным аргументом для роспуска Верховной Рады является очень низкое доверие граждан Украины к этому институту - 4%. Это - оценка работы парламента и самый весомый аргумент для прекращения его полномочий. Я, как гарант Конституции, обязан гарантировать права граждан Украины. Юридическое основание для роспуска - с 2016 года не существовало коалиции ", - заявил Зеленский, сообщает пресс-служба администрации президента

Кроме этого, на встрече поднимали вопрос освобождения украинцев из российского плена. Владимир Зеленский предложил провести отдельную беседу с представителями команды Порошенка по этому вопросу.

Ранее сообщалось, 21 мая президент Владимир Зеленский провел встречу с главами фракций Верховной Рады и предложил на внеочередном заседании парламента изменить избирательное законодательство и уменьшить проходной барьер в парламент.

Напомним, сразу после церемонии инаугурации, 20 мая, новый президент Владимир Зеленский заявил, что распускает Верховную Раду VIII cозыва. Глава государства во время речи в Раде анонсировал парламентские выборы 2019.

Официальная причина роспуска - в Раде уже несколько лет де-факто нет коалции. Это дает президенту право роспуска.