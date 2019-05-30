"Это шок": Порошенко впал в депрессию от социологии по выборам в Раду – СМИ

Петра Порошенко повергли в шок результаты соцопроса, пишут СМИ

Экс-президент Петр Порошенко перестал выходить на связь после ознакомления с результатами закрытой социологии группы Рейтинг.

Как рассказал источники в парламенте, имеющий доступ к непубличному исследованию, социология показывает, что партия Порошенко набирает на парламентских выборах чуть больше 5%.

"Порошенко набирает очень мало. И для него это стало шоком. Когда вчера (29 мая, - ред.) ему вручили результаты, он целый день ни с кем не выходил на связь", - говорит собеседник Апострофа.

Читайте такжеВыборы в Раду: социолог объяснила, у кого Вакарчук отберет голоса

По его словам, рейтинг партии Порошенко находится на одном уровне с рейтингом политической силы Святослава Вакарчука. И у последнего есть большие шансы отнять львиною долю электората экс-президента.

Напомним, ранее СМИ рассказали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера.