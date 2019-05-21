СМИ узнали о "метаниях" в партии Порошенко из-за поста премьера

В БПП обсуждают, будет ли Петр Порошенко претендовать на должность премьера, узнали журналисты / Reuters

В партии экс-президента Петра Порошенко — Блок Петра Порошенко Солидарность, обсуждают, будет ли бывший украинский лидер претендовать на пост премьер-министра от политсилы.

Если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для Украины, не претендуя на какую-либо должность, это будет красиво, но станет минусом для рейтинга его партии на выборах в Верховную Раду, рассказал источник РБК-Украина.

По данным агентства, выборы в парламент по большей части являются "премьериадой", и политическая сила, которая сразу называет свою сильную кандидатуру на пост премьера, получает дополнительные баллы.

"C одной стороны, будет красиво, если Порошенко заявит, что будет работать исключительно для страны, не претендуя на какое-либо кресло. Но, с другой стороны, нам же будет в минус в плане рейтинга, если мы не предложим сильную кандидатуру…", — отметил собеседник.

Напомним, 21 апреля прошел второй тур выборов президента Украины 2019, Петр Порошенко проиграл избирательную гонку своему конкуренту — Владимиру Зеленскому. В Верховной Раде 20 апреля состоялась инаугурация Зеленского, после нее новый президент анонсировал роспуск парламента.

Позже стало известно, что премьер Владимир Гройсман решил покинуть пост. Глава Кабмина также выдвинул требование украинскому лидеру — немедленно внести в Раду кандидатуру нового премьера-министра, нового правительства и работать.