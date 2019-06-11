Политтехнолог рассказал, как партия Вакарчука "ощипает" партии Зеленского и Порошенко на выборах

Святослав Вакарчук / УНИАН

Новая политическая сила – партия Голос, возглавляемая известным украинским музыкантом и общественным деятелем Святославом Вакарчуком, имеет неплохие перспективны на досрочных выборах в Верховную Раду, однако вряд ли они смогут стать сногшибательными.

Такое мнение в комментарии Главреду высказал политтехнолог и руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

"У Святослава начинается технологический "медовый месяц" в его взаимодействии с избирателями. Голос неплохо отбирает у Самопомощи и Европейской солидарности Петра Порошенко. Электоральная масса, которая во втором туре голосовала за бывшего президента, является донором голосов для партии Вакарчука. Отчетливо видна региональная особенность – это западный и центральный регионы Украины", − полагает он.

Читайте такжеПартия Голос Вакарчука и партия Саакашвили рассекретили свои списки: с кем политики идут на выборы в РадуПостернак утверждает, что Вакарчук очень грамотно вплетает свои концерты с Океаном Эльзы в "раскрутку" Голоса среди избирателей плюс повышает именно политический оттенок его узнаваемости. Кроме того, перечень вакарчуковских соратников практически наверняка приятно удивил украинцев.

"Список, который презентовала его партия, благородный и продаваемый избирателю. Потому что в нем абсолютное количество новых лиц, незапятнанных и не замеченных ранее в коррупционных схемах, много юристов. Там нет токсичных людей. И, наверное, избиратель из Западной Украины это оценит. Партия Вакарчука может оттянуть голоса у Слуги народа Владимира Зеленского в южных областях и сельской местности, в аграрном поясе юго-восточного региона. Предвыборная кампания будет длится еще полтора месяца, и в какой-то момент стратегические и сложные ошибки Зеленского могут стать шлюзом, через который переток голосов будет более интенсивным", − полагает Постернак.

Конкретно же на выборах Голос может получить поддержку не более 10% украинских избирателей, прогнозирует политтехнолог.

"Потолок Вакарчука – это 8-10%. Он может повторить успех партии Свобода на выборах 2012-го, когда все прогнозы не давали им даже проходной барьер, а потом Свобода резко вырвалась вперед. Но сейчас многое зависит от мажоритарных округов. Ведь 10 процентов, взятых по списочной части, по сути будут обесценены победой мажоритарщиков, связанных с режимом Порошенко", - резюмировал он.

Напомним, ранее Постернак рассказал как Вакарчук и его политическая сила может повторить феноменальный успех ВО Свобода на выборах в Раду.