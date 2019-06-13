Порошенко высказал надежду на объединение с Зеленским для вступления в НАТО и ЕС

Европейская солидарность может объединиться со Слугой народа / Фото: Euro_Solidarity / Twitter

Бывший президент Украины и лидер партии Европейская солидарность Петр Порошенко готов к объединению с главой государства Владимиром Зеленским и его политсилой Слуга народа в новом парламенте.

"Я высказываю надежду, что нам удастся объединиться для того, чтобы продолжить наше движение в Европейский Союз и НАТО", - сказал Порошенко 13 июня в эфире телеканала Прямой.

По словам политика, Украина должна подать заявление на вступление в ЕС к 2023 году, а в бюджете ЕС на 2028 – 2035 годы будут предусмотрены средства на вступление Украины в содружество.

Порошенко заявил, что категорически не намерен объединяться со сторонниками президента-беглеца Виктора Януковича и с пророссийскими политсилами.

Напомним, партия Порошенко Европейская солидарность обнародовала имена первых 50-ти кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.