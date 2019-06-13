Эксперт объяснил, почему партия Порошенко может не попасть в Раду

Антирейтинг партий возглавляет Европейская Солидарность Петра Порошенко. / Reuters

Глава правления Майдана иностранных дел Богдан Яременко разъяснил, почему шансов у партии Петра Порошенко Европейская Солидарность пройти в Верховную Раду становится все меньше и меньше. По данным Социологической группы Рейтинг, партия Петра Алексеевича возглавила антирейтинг - 52% избирателей не стали бы отдавать ей свои голоса.

Яременко объяснил в комментарии Главреду: списки кандидатов, которые презентуют политические силы, являются лицом партии, однако у Петра Алексеевича нет обновления команды - в первой тройке мы видим все тех же Порошенко, Парубия и Геращенко.

"Во всех списках, которые партии показали своим избирателям, имеет значение только владелец бренда. Редко, когда там появляются рейтинговые политики, и в списке Порошенко таких не представлено. И с его рейтингом тоже не все просто, он сокращается и медленно обсыпается. И я не думаю, что у Петра Алексеевича есть что-то такое, что всколыхнет народ. И его избирателя сейчас активно забирает и откусывает Святослав Вакарчук с партией Голос, люди покупаются на личность музыканта и тренд – молодые люди, которые никогда не были в политике", - объяснил Яременко.

Эксперт уточнил – такая проблема присуща всем партиям, которые уже были в парламенте.

"И я думаю, что только одними списками это уже не решается. Их рейтинги или законсервировались, или будут обваливаться у всех, кроме новых - Слуги народа и Голоса, которые набирают обороты", - допустил Яременко.

Отметим, досрочные парламентские выборы, которые состоятся 21 июля, должны пройти по действующему законодательству. Они предусматривают смешанную систему, то есть 225 депутатов избираются по пропорциональной системе (закрытые партийные списки) и 199 - по мажоритарке. А в Раду попадут те, кто преодолел 5-процентный барьер.

Напомним, как сообщила группа Рейтинг со ссылкой на свой опрос, проведенный 29 мая – 3 июня, в будущий парламент потенциально также проходят 5 партий. При этом партия Слуга народа почти в 5 раз обошла ближайшего конкурента.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский предложил снизить проходной барьер в Раду и отменить мажоритарку.