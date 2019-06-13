Европейская солидарность Порошенко показала первых 50 кандидатов списка

13 июня 2019, 19:17

Политсила уверяет, что почти половина партийцев никогда не были депутатами парламента.

Европейская солидарность
Европейская солидарность открыла свой список для избирателей / Фото: Euro_Solidarity / Twitter

Партия экс-президента Петра Порошенко, которая после ребрендинга получила название Европейская солидарность, обнародовала имена первых 50-ти кандидатов в народные депутаты на внеочередных выборах в Верховную Раду.

"Почти половина кандидатов не были в парламенте, более 30 процентов - женщины. Каждый третий кандидат попал в список по результатам праймериз, которые проводились ОО Солідарна Справа Громад", - говорится в сообщении политсилы.

Возглавил список политсилы экс-глава государства Петр Порошенко. В десятку вошли спикер Верховной Рады Андрей Парубий, вице-спикер парламента Ирина Геращенко, командир 95-й бригады, генерал-лейтенант Михаил Забродский, общественный деятель София Федина, нардеп, лидер крымскотатарского народа Мустафа Джемилев, командир медицинского батальона Госпитальеры Яна Зинкевич, заместитель председателя Меджлиса крымскотатарского народа Ахтем Чийгоз, экс-председатель Львовской облгосадминистрации Олег Синютка и вице-премьер-министр Иванна Климпуш-Цинцадзе.

1. Петро Порошенко

2. Парубий Андрей

3. Геращенко Ирина

4. Забродский Михаил

5. Федин София

6. Джемилев Мустафа

7. Зинкевич Яна

8. Чийгоз Ахтем

9. Синютка Олег

10. Климпуш-Цинцадзе Иванна

11. Герасимов Артур

12. Кубов Степан

13. Фриз Ирина

14. Южанина Нина

15. Луценко Ирина

16. Сюмар Виктория

17. Арьев Владимир

18. Павленко Ростислав

19. Величкович Николай

20. Алексеев Сергей

21. Князевич Руслан

22. Саврасов Максим

23. Ионова Мария

24. Бойко Наталья

25. Вятрович Владимир

26. Никорак Ирина

27. Чорновил Татьяна

28. Пятигорец Денис

29. Левус Андрей

30. Баласинович Наталья

31. Карпов Андрей

32. Бирюков Юрий

33. Таран Сергей

34. Черненко Александр

35. Андреев Андрей

36. Габибуллаева Динара

37. Петров Алексей

38. Кириленко Вячеслав

39. Розенко Павел

40. Соляр Владимир

41. Артюшенко Игорь

42. Талпа Михаил

43. Погребиский Александр

44. Высоцкий Сергей

45. Бригинец Александр

46. Урсуленко Елена

47. Смелый Андрей

48. Болдырев Олег

49. Лапин Игорь

50. Обертинская Людмила

Перша 5⃣0⃣-ка виборчого списку партії #ЄвропейськаСолідарність: ✔ПОРОШЕНКО Петро ✔ПАРУБІЙ Андрій ✔ГЕРАЩЕНКО Ірина ✔ЗАБРОДСЬКИЙ Михайло ✔ФЕДИНА Софія ✔ДЖЕМІЛЄВ Мустафа ✔ЗІНКЕВИЧ Яна ✔ЧИЙГОЗ Ахтем ✔СИНЮТКА Олег ✔КЛИМПУШ-ЦИНЦАДЗЕ Іванна ✔ГЕРАСИМОВ Артур ✔КУБІВ Степан ✔ФРІЗ Ірина ✔ЮЖАНІНА Ніна ✔ЛУЦЕНКО Ірина ✔СЮМАР Вікторія ✔АР’ЄВ Володимир ✔ПАВЛЕНКО Ростислав ✔ВЕЛИЧКОВИЧ Микола ✔АЛЄКСЄЄВ Сергій ✔КНЯЗЕВИЧ Руслан ✔САВРАСОВ Максим ✔ІОНОВА Марія ✔БОЙКО Наталія ✔В’ЯТРОВИЧ Володимир ✔НИКОРАК Ірина ✔ЧОРНОВОЛ Тетяна ✔П’ЯТИГОРЕЦЬ Денис ✔ЛЕВУС Андрій ✔БАЛАСИНОВИЧ Наталя ✔КАРПОВ Андрій ✔БІРЮКОВ Юрій ✔ТАРАН Сергій ✔ЧЕРНЕНКО Олександр ✔АНДРЄЄВ Андрій ✔ГАБІБУЛЛАЄВА Динара ✔ПЕТРОВ Олексій ✔КИРИЛЕНКО В’ячеслав ✔РОЗЕНКО Павло ✔СОЛЯР Володимир ✔АРТЮШЕНКО Ігор ✔ТАЛПА Михайло ✔ПОГРЕБИСЬКИЙ Олександр ✔ВИСОЦЬКИЙ Сергій ✔БРИГИНЕЦЬ Олександр ✔УРСУЛЕНКО Олена ✔СМОЛІЙ Андрій ✔БОЛДИРЕВ Олег ✔ЛАПІН Ігор ✔ОБЕРТИНСЬКА Людмила ?Майже половина кандидатів не були у парламенті, понад 30 відсотків – жінки. Кожен третій кандидат потрапив до списку за результатами праймеріз, які проводилися ГО "Солідарна Справа Громад".

Опубликовано Європейська Солідарність Четверг, 13 июня 2019 г.

Напомним, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили ведет свою партию Движение новых сил на выборы в Верховную Раду и обнародовал список кандидатов в народные депутаты.

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Петр Порошенко список выборы-2019 Европейская солидарность
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