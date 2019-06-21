Чем Тимошенко удивит на выборах в Раду и станет ли союзником Зеленского

Через месяц в Украине состоятся внеочередные выборы. По данным последних соцопросов, партия 58-летней Юлии Тимошенко может набирать на выборах 7,3% голосов. Это приблизительно два десятка мандатов в будущем парламенте. Главред проанализировал весь список из 50 кандидатов Батькивщины и выяснил, как за месяц поменяется рейтинг партии и на что стоит рассчитывать Леди Ю.

Тарута, соратники и фигурант дела о подкупах голосов

Первой в списке конечно же идет Юлия Тимошенко. Под вторым номером - 63-летний Сергей Тарута, он долгое время был в первой десятке богатейших людей Украины. В 2008-ом состояние бизнесмена оценивали в $2,65 млрд. Народный депутат является совладельцем корпорации Индустриальный союз Донбасса, президентом футбольного клуба Металлург, а в 2014-ом бизнесмен стал главой Донецкой ОГА.

В партии Таруты Основа, которая была создана в 2017-ом, журналисты нашли чиновников времен Виктора Януковича и бизнес-партнеров Оппоблоковца Юрия Бойко.

№3. Бывшему главе СБУ Валентину Наливайченко – 53 года. На президентских выборах, которые прошли весной, он набрал 0,23 процента голосов, а Юлия Тимошенко – 13,4%. Лидер партии Справедливость еще накануне предвыборной гонки не скрывал, что является партнером лидера Батькивщины.

В 2006-ом Виктор Ющенко назначил Наливайченко главой СБУ, именно тогда ведомство рассекретило и открыло для свободного доступа архивы СБУ. В 2014-ом Наливайсенко вновь возглавил спецслужбы, а в 2015-ом Порошенко уволил его с этой должности.

У семьи есть две квартиры в Киеве, одна из которых 379 квадратных метров, и несколько земельных участков в разных районах области.

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4. Народный депутат 57-летний Сергей Соболев родом из Запорожья, он давний соратник Юлии Тимошенко, был депутатом почти всех созывов, начиная с первого в 1990-ом. В 1999-2001 являлся советником премьера Виктора Ющенко, а в 2010-ом стал главой оппозиционного Кабмина, которым фактически руководила Юлия Тимошенко.

Согласно декларации, у семьи нардепа есть земельные участки и дома в Новых Безрадичах под Киевом (там обосновался экс-президент Виктор Ющенко), в Яремче Ивано-Франковской области и участок в Бердянске на Азовском море.

5. 48-летняя Елена Кондратюк родилась во Львове, она по образованию историк, а депутатом от Блока Юлии Тимошенко стала в 2007-ом. Супруг Елены – продюсер и телевизионный менеджер Александр Богуцкий, который является руководителем телеканала ICTV (принадлежит Виктору Пинчуку).

Елена за прошлый год заработала в Раде 400 тыс. грн. и еще столько же получила компенсации на исполнение депутатских полномочий. Зарплата супруга составила 4 млн. грн. на телеканале. И еще 3,2 млн. он получил от компании, зарегистрированной на Кипре.

6. 62-летний Иван Кириленко - народный депутат семи созывов подряд. В 90-ых он был заместителем главы Днепропетровского облсовета Павла Лазаренко. В 2000-2002 – министром аграрной политики в правительствах Виктора Ющенко и Анатолия Кинаха. А в правительстве Виктора Януковича получил должность вице-премьера по аграрным вопросам.

У семьи Кириленко есть две квартиры в Киеве, дом и участок в Ивановичах под Киевом. А на супругу Зинаиду записан особняк и земельный участок на крымском побережье – в Ялте.

7. Одессит 53-летний Андрей Кожемякин - бывший сотрудник СБУ и сын генерала КГБ. В Раде он с 2006-го, куда избирался от партии Юлии Тимошенко. В 2009-ом в Одессе погиб помощник Кожемякина Дмитрий Рустанов – его расстреляли прямо на улице. В преступлении подозревали чиновника одесской мэрии. А в 2013-ом на другого помощника нардепа, Василия Бугайчука, напали с ножом – порезали и угрожали убить. Это случилось в Ильичевске Одесской области.

8. Народный депутат 59-летний Григорий Немыря в правительстве Тимошенко получил пост первого вице-премьера. Он учился на историка, а в 90-ых был проректором Киево-Могилянской академии. В 2001-2005 год занимал должность председателя правления Международного фонда Возрождение, входящего в сеть фондов финансиста Джорджа Сороса. А уже в 2006-ом стал нардепом от БЮТ.

У Немыри - квартира в Киеве и домик возле Киевского водохранилища, который арендует фирма его супруги Охотспортпром. Также, жена Людмила является совладельцем ООО Украинское интернет телевидение. В прошлом году она получила гонорар в 600 тыс. от компании Гугл.

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9. Адвокат и нардеп 52-летний Сергей Власенко стал знаменит во время Оранжевой революции. Тогда он защищал интересы Виктора Ющенко в деле о массовых фальсификациях. А уже в 2006-ом был фигурантом скандала с моделью Натальей Окунской, с которой у Власенко есть общая дочь Полина. Сейчас бывшая жена с дочерью живут во Франции.

В декларации за прошлый год Власенко указал $315 тыс. и 287 тыс. евро наличкой, 12 дорогих часов, в том числе каминных, 7 картин, 450 томов старинных книг, антикварную мебель и статуэтки.

10. 45-летний Валерий Дубиль из Чернигова – депутат последних трех созывов. В марте генпрокурор Юрий Луценко обвинил парламентария в серьезном преступлении – мол, тот организовал сеть агитаторов с участием российских политтехнологов. И в трех областях планировал подкупить избирателей для победы Юлии Тимошенко на президентских выборах.

Сам Дубиль заявил, что узнал о деле от собственных детей, те увидели по телевизору сюжет. Заверил, что никаких приглашении и вызовов на допрос не получал. А всю историю назвал давлением на Тимошенко.

Нардеп от БПП, генерал Януковича и любительница конфет

Вторую десятку возглавил нардеп 56-летний Александр Абдуллин. Еще десять лет назад фигурировал в СМИ как "друг Игоря Бакая, Виктора Медведчука и Александра Волкова". После Оранжевой революции он одним из первых перешел из СДПУ(о) в БЮТ.

Бывши йжурналист и политехнолог Абуллин указал в декларации, что является владельцем фирмы Экотехпром, в сфере деятельности которой – управление собственной или арендуемой недвижимостью. Ранее журналисты выяснили, что собственниками этой фирмы были сестра жены Турчинова - Раиса Вишневская, и супруга нардепа Руслана Лукьянчука - Мирослава. Дело в том, именно Экотехпром владеет зданием штаба Батькивщины в Киеве на ул. Туровской, 15.

12. Народный депутат 37-летний Иван Крулько родом из Закарпатья, он кандидат юридических наук, был помощником главы МИД Бориса Тарасюка, заместителем министра Минмолодьспорта, а с марта по июнь 2014-го являлся советником президента Порошенко.

13. Экс-нардеп Батькивщины и давняя соратница Юлии Тимошенко 51-летняя Анжелика Лабунская – депутат Житомирского облсовета. Судя по декларации, она активно обустраивается по соседству с Межигорьем – начиная с 2013-го накупила в Новых Петровцах 7,3 гектара земли. На счетах Лабунской $2 млн. и почти 300 тыс. евро, а наличкой хранит $680 тыс., 470 тыс. евро и 15 млн. грн. Примечательно, что в графе расходы за минувший год, глава житомирской областной Батькивщины указала, что потратила 2,1 млн. грн. на движимое имущество и конфеты.

В апреле Лабунская развелась с супругом Виктором Барсуком.

14. 46-летний Константин Бондарев начинал в политике с Социалистической партии Украины. А после объединения СПУ с регионалами и коммунистами, перешел в Батькивщину. Он является главой партии в Киевской области. В 2012-2014 Бондарев уже был нардепом.

На супругу Бондарева Татьяну Шейнич зарегистрирована фирма Иланстстрой, которая занимается сдачей в аренду. А владельцами лечебного предприятия Медиком является Бондарев и Татьяна Шейнич.

15. Генерал милиции 54-летний Михаил Цымбалюк - глава львовской областной Батькивщины. В 2010-ом Виктор Янукович назначил его главой сначала Тернопольской. А спустя полгода - Львовской области. До этого Цымбалюк несколько лет руководил областной милицией.

16. 52-летний Виталий Данилов – бывший президент украинской Премьер-лиги по футболу. Он был президентом футбольного клуба Харьков и вице-президентом Металлиста. В 2007-2014 являлся народным депутатом от Батькивщины.

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17. Ольге Бельковой – 44 года. В Раде прошлого созыва была членом фракции Удар, сейчас – в БПП. До этого политик работала у зятя Леонида Кучмы - в Фонде Виктора Пинчука. Супруг Бельковой Геннадий Журов – сотрудник одного из департаментов Нацбанка. В 2014-2016 он возглавлял Национальный депозитарий Украины.

18. 58-летний Алексей Кучеренко был депутатом трех созывов и министром по вопросам жилищно-коммунального хозяйства (2007-2010). Сейчас он нещадно критикует власти, и объясняет почему коммунальные тарифы необоснованно высоки.

19. 40-летний Андрей Николаенко – лидер партии Основа. Дважды значился помощником нардепов-регионалов – Юрия Каракая и Сергея Ларина. Во время Евромайдана, в 2013-2014 был главой Кировоградской ОГА. Тогда в городе титушки, привезенные властями, избимвали активистом молотками. В 2014-ом Николаенко несколько недель возглавлял Госагентство по вопросам восстановления Донбасса.

20. 62-летний Михаил Волынец известен как председатель Независимого профсоюза горняков Украины. Он дважды был депутатом от Блока Юлии Тимошенко. Волынец родом из Винницкой области, учился в горном ПТУ Донецкой области, а потом работал на шахте им. Стаханова.

Застройщик, помощники коммуниста и регионала

Первым в третьей десятке значится 41-летний Андрей Пузийчук из Малина Житомирской области. В местных СМИ пишут, что человек с таким же именем возглавляет Черниговскую областную организацию Батькивщины, а раньше был руководителем "Киевской строительной компании". И члены его семьи хорошо известны в строительной сфере.

22. 31-летняя Алена Шкрум – дочь адвоката Ивана Шкрума. Нардеп училась в Институте международный отношений, работала юристом в ассоциации адвокатов Парижа, обучалась в университете Сорбонны, Кембридже. А в Украине была помощницей народного депутата Коммунистической партии Украины Игоря Алексеева.

В Раде Шкрум ведет активную деятельность, в двух сотнях принятых законопроектов фигурирует ее имя, депутат написала 45 депутатских запросов и 50 раз выступала. Но журналисты больше обращают внимание на сумочки и наряды народной избранницы и обсуждают стоимость аксессуаров.

Как оказалось, дорогие вещи депутата привлекают внимание не только журналистов, а и преступников. В 2015-ом у нардепа в торговом центре Днепра украли сумочку Місhаеl Kors, 6 тыс. грн. и 200 долларов. Все это случилось, пока Алена делала экспресс-маникюр. Воровку поймали, она получила 1 год испытательного срока.

23. Владимир Кабаченко – темная лошадка. На сайте партии нет ни отчества, ни уточнения – кто это человек. По данным ресурса Вся Украина, в нашей стране 47 Владимиров Кабаченко, среди них есть и знаменитости. Например, одесский живописец. Или – бывший сотрудник Нафтогаза, а ныне – менеджер частной газодобывающей группы Буризма.



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24. Нардепу Вадиму Ивченко – 39 лет, он родился в российском Уссурийске, а в декабре 2018-го попал в список украинцев, против которых Россия ввела санкции. В прошлом году Ивченко приобрел 10 га земли в Белоцерковском районе Киевской области.

В декларации он указал, что является совладельцем трех фирм Рив Груп (деятельность отелей), БЦ Информгруп, которая занимается рекламным бизнесом, и строительная Белоцерковинвестстрой Холдинг.

25. Нардепа 45-летнего Сергея Евтушка из города Сарны Ровенской области несколько лет назад обвинили в связи с копателями янтаря. Сделал это другой народный избранник Игорь Мосийчук. Но доказать так и не смог. Судя по декларации, Евтушок живет на одну зарплату, в прошлом году он приобрел VOLKSWAGEN за 1,6 млн. грн. И с супругой Юлией воспитывает троих детей.

26. Экс-нардеп, а ныне - депутат Николаевского облсовета, 51-летний Михаил Соколов в 2014-ом был директором британской фирмы Trident Foundation. По данным СМИ, она оплачивала услуги другой иностранной фирмы - американской лоббистской компании Wiley Rein LLP, которая работала в интересах Юлии Тимошенко.

Накануне выборов в местные советы 2015-го Соколов занял у тренера молодежной сборной Украины по футболу Руслана Ротаня 7 млн. грн. И судя по последней декларации, деньги ему так и не вернул.

Соратник Тимошенко – родом из Днепра, Соколова называют давним спонсором Юлии Владимировны.

27. Глава Хмельницкой Батькивщины молодой 35-летний Богдан Лукашук - сын экс-нардепа от Батькивщины Олега Лукашука. В Раде минувшего созыва Богдан был помощником регионала Антона Яценко. Сейчас Лукашук-младший является совладельцем нескольких фирм, которые торгуют нефтепродуктами и занимаются переработкой масла и молока в Хмельницком.

28. 49-летний Михаил Ливинский математик по образованию. Его называют личным помощником Юлии Владимировны - в правительстве Тимошенко возглавлял Службу и Аппарат премьер-министра. В 2007-ом он стал нардепом, а после этого дважды числился помощником лидера Батькивщины в Раде.

29. Глава Кировоградского облсовета 56-летний Александр Черноиваненко в 2007-ом числился помощником нардепа Виктора Лозинского, который получил 15 лет заключения за убийство.

30. 47-летний Маркиян Лубкивский – бывший посол Украины в Хорватии, Боснии и Герцеговине. Он был спикером МИД, советником президента Виктора Ющенко, директором Чемпионата Европы по футболу 2012 в Украине, в 2014-ом - советником председателя СБУ.

В 2017-ом Лубкивского оштрафовали на 3,4 тыс. грн. за незаконный переход государственной границы – тогда политики и активисты помогли вернуться в Украину бывшему главе Одесской ОГА Михаилу Саакашвили, которого лишили гражданства и запретили ему въезд в страну до 2021 года.

Защитник ДАП, сын руководителя свинохозяйства и фигурант уголовного дела

Четвертый десяток начинает 37-летний Сергей Митрофанский - глава общественной организации Батькивщина молодая. В 2014-2016 он работал заместителем министра Минмолодьспорта, а должность покинул после выхода Батькивщины из коалиции.

32. Нардеп 36-летний Алексей Рябчин родом из Мариуполя. Он учился на международного экономиста. И до парламентской деятельности работал менеджером по международной коммуникационной стратегии реформ в Украинском кризисном медиа-центре.

Журналисты выяснили, что в 2013-ом Рябчин был помощником нардепа-регионала Олега Царева, сбежавшего в аннексированный Крым. Но Рябчин это опровергает. Мол, в жизни не встречал Царева и никогда с ним не работал.

Отец депутата Михаил является помощником нардепа от Батькивщины Александры Кужель.

33. 47-летний Василий Гладий уже был нардепом в 2012-2014, сейчас он – первый зам главы Ивано-Франковской ОГА. В январе СМИ облетели фото, на которых молодая девушка передает Гладию пачку денег – происходит это возле здания столичного Палаца спорта, где проходил съезд Батькивщины. Позднее чиновник объяснил, что наличку передавали для родственников из села.

34. Замглавы Днепропетровской ОГА 31-летний Мгер Куюмчян – юрист по образованию. Согласно данным сайта Латифундист, отец Мгера Санасар - руководитель одного из лучших свинохозяйств Днепропетровской области.

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35. 42-летний Николай Тихонов – защитник Донецкого аэропорта. А в зону боевых действий отправился, будучи головой Оболонской райгоадминистрации. Эту должность он получил сразу же после Революции достоинства. Сейчас Тихонов числится помощником нардепа Александра Бригинца и с основателем общественной организации Исторический клуб Холодный Яр.

36. 48-летний Валерий Бондарук – депутат Луцкого горсовета. Он по образованию инженер-математик. У семьи пять квартир, аптека, бар, магазин, детский лагерь на озере Свитязь, 4 элитных автомобиля и 8 фармацевтических фирм, где Бондарук и его супруга числятся совладельцами.

37. У народного депутата 65-летней Александры Кужель очень богатая биография. Она была советником главы Нацбанка Сергея Тигипко, во время Оранжевой революции агитировала голосовать за Виктора Януковича, потом ее назначили советником мэра Киева Леонида Черновецкого. В 2012-ом Кужель становится депутатом Батькивщины. А в ноябре 2015-го она подралась с нардепом от Народного фронта Андреем Тетеруком. Он стукнул Александру стеклянной бутылкой по голове, а врачи диагностировали у народной избранницы сотрясение мозга.

38. 58-летний Олег Радковский – замглавы Одесского облсовета. В городе политика называют известным предпринимателем, а в 2017-ом на него произошло покушение - возле одного из ресторанов неизвестные открыли огонь по Радковскому. Пули попали в спину и конечности. Супругу депутата – Наталию называют известной в Одессе певицей.

39. 37-летний Юрий Тренкин из Черкасс – юрист. В биографии депутат черкасского горсовета указал, что с 2015-го является директором фирмы "Хлебный дом – Украина".

Сейчас Тренкин - фигурант уголовного дела, связанного с тендерами, с помощью которых политик и его окружение завладевали бюджетными деньгами. Например, на капремонте 94 остановок общественного транспорта чиновники якобы заработали 1,7 млн. грн. Сам Тренкин называет действия правоохранителей политическим преследованием.

40. Ивану Кураху – 65, он врач-хирург и главврач центральной горбольницы Ужгорода. В 2015-ом стал депутатом Закарпатского облсовета. Его двоюродный брат Александр Кеменяш трижды был нардепом от БЮТ.

Дочь фермера и хозяйка бара "Под старым фонарем"

Первой в последней десятке является 51-летняя Ирина Веригина. В мае-сентябре 2014-го она была и. о. главы Луганской ОГА. А в 2016-ом подала в суд на Российскую Федерацию – потребовала возместить ущерб от российской агрессии, в результате которой луганчанка стала вынужденной переселенкой. В СМИ писали, что Веригиной удалось отсудить за это 35 тыс. евро.

42. 41-летний Николай Слипченко – бывший депутат Тернопольского горсовета, сейчас он возглавляет городскую организацию Батькивщины. У политика свой бизнес – он продает оборудование для стоматологических клиник и участвует в тендерах.

43. Екатерина Гогунская - дочь фермера и депутата Запорожского облсовета 54-летнего Андрея Гогунского. В 2017-ом он привлек внимание местных СМИ своей декларацией — указал 23 земельных участка, 6 автомобилей, круизный катер, 4 дома и миллионы в банковской ячейке.

44. 46-летний Виктор Олийнык родился на Волыни, работал там учителем истории и возглавлял областную организацию Батькивщины. В 2007-ом стал народным депутатом одноименной партии.

45. 63-летний Сергей Подгорный родом из Луганска, по образованию - учитель математики. Он дважды был нардепом — в 2002-ом от НДП, в 2006-ом — от Батькивщины.

46. 51-летняя Елена Шустик радиофизик и юрист по образованию. В 2006-ом была народным депутатом от БЮТ. До избрания в Раду Шустик успела поработать журналистом и пресс-секретарем главы Минюста Василия Онопенко.

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47. 54-летняя Ольга Боднар-Петровская уже была нардепом двух созывов. Сейчас она работает в аппарате ВР. Ольга родом из Винницкой области, а по образованию - учитель физики. Согласно декларации, у семьи есть три квартиры в Киеве и участок в Плесецком Киевской области. С супругом Валерием Петровским семья воспитывает двух дочерей — Еву-Софию и Кристину-Августу.

48. 54-летний Андрей Павловский — в Батькивщине с 2001 года. Его отец был депутатом 2-4 созывов Рады, а в 1992 году - главной Министерства промышленности.

В новогоднюю ночь 2012-го Павловский угодил в скандал с "несанкционированным лазерным шоу" - с балкона своего номера в отеле Казацкий транслировал на Майдане светящие надписи "Юле волю". В киевской милиции тогда заявили, что шоу прекратили, а люди, которые его устроили, не имеют отношения к Раде.

Против бютовцев открыли дело по статье хулиганство, а позднее привлекли к административной ответственности и наказали штрафом в размере 170 грн.

49. 60-летний Иван Томич - президент Асоциации фермеров та землевладельцев, в 2006-ом стал нардепом от Нашей Украины. В последнее время активно комментирует в СМИ теневой рынок земли и рейдерские захваты сельхозпредприятий.

Судя по декларации дочери Томича Оксаны (она работает в одном из отделов горсовета Залищиков Тернопольской области), семья живет скромно. У них ест дом в селе, зарегистрированный на Томича, и земельный участок. Из доходов — только зарплаты и никаких сбережений.

50. 69-летняя Екатерина Приходько — депутат Сумского облсовета от Батькивщины. Согласно декларации, у нее есть дом в селе Большая Чернетчина, 4,5 гектара земли в селе Чернетчина и старенький Москвич. За прошлый год депутат получила 36 тыс. грн. пенсии. Еще 8 тыс. грн. Катерина Степановна заработала на аренде имущества, которое сдавала агрофирме Родючисть.

Также, Приходько является соучредителем Предприятия потребительской кооперации, электромонтажной фирмы Аспект-Вымир, Кармин-плюс, которая занимается торговлей продуктами и сигаретами, а также - бар "Под старым фонарем", зарегистрированный в селе Большая Чернетчина.

В 2002-2006 Приходько была помощником нардепа от Нашей Украины Василия Барткива.

Союзник Слуги народа

Политолог Андрей Вигиринский прогнозирует, что партия Тимошенко в будущей Раде может взять около 50 мандатов, по спискам и мажоритарке.

"Условный электорат Тимошенко - это люди, которые помнят хорошие черты ее премьерства, им нравится идея Тимошенко, связанная с улучшением социального обеспечения за счет государства, как в вопросах пенсий, так и в вопросах жилищно-коммунальных тарифов и цен", - объясняет политолог.

По его словам, для пенсионеров и субсидиантов более чувствительной является тема тарифов, пенсий, заработных плат и рабочих мест, нежели тема томоса, интеграции в ЕС и НАТО, высоких моральный ценностей, которые им пытается привить господин Порошенко.

"В короткой избирательной кампании, которая будет длиться еще около месяца, сложно говорить о потолке, который может набрать Батькивщина. При таких обстоятельствах особых методов интенсивного наращивания электората нет ни у кого. Сейчас Тимошенко понемногу появляется с конструктивной позицией, она поддерживает голосования в Верховной Раде, которые предлагает президент, поддержала роспуск парламента, встречалась с Зеленским, а потом выступила с поддержкой роспуска ВРУ, потому что этого требует общество. То есть, она выступает союзником, и для Зеленского иметь поддержку от ее партии, у которой будет 50-60 мандатов в будущей Раде - это большой плюс. Тем более, что у Батькивщины совершенно другой избиратель, нежели у Слуги народа", - уточняет эксперт.

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Он предполагает, что до начала выборов Тимошенко наверстает тот рейтинг, который был накануне президентских выборов — 10-12 процентов.

"Поговаривают, что после выборов Юлия Владимировна претендует на должность премьера. Но здесь все зависит от результатов – в случае, если Зеленский не наберет большинство в 226 голосов, ему придется искать союзников, и на сегодня он очерчен. По закону, кандидатуру премьера предлагает коалиция, а ее участники получают те или иные посты в органах исполнительной и законодательной власти. И если коалиция сформируется из Батькивщины и Слуги народа, то можно предположить, что вопрос о премьерстве или должности спикера парламента в лице Юлии Тимошенко будет обсуждаться", - говорит Вигиринский.

Будет уравновешивать Зеленского

Политолог Олег Саакян считает, что рейтинг Тимошенко будет расти.

"Тема тарифов, перезагрузки, нового курса, уравновешивания энергии Владимира Зеленского своей опытностью — все это находит отклик у ее целевой аудитории. И потенциал роста еще достаточно неплохой", - говорит Саакян.

По словам политолога, избиратель Юлии Владимировны выглядит так:

"Прежде всего это её преданный электорат, который голосует за неё в каждой предвыборной кампании. Он находится в малых городах и сельской местности, преимущественно это люди среднего и старшого возраста, с высшим образованием либо сельский житель, которого можно причислить к категории - сельская интеллигенция. Он видит в Тимошенко прежде всего представителя своих интересов", - добавляет эксперт.

Он отмечает, что Слуге народа поддержка Батькивщины в будущем парламенте будет очень кстати.

"И Тимошенко в этом случае видит возможность разыграть свою золотую акцию и востребованность в себе. С одной стороны - как в голосах её политической силы для формирования коалиции, а с другой стороны в своем опыте и знании работы системы.

Грядет очень кризисный год с точки зрения внешних долгов, инфраструктурной ситуации и многих вызовов, которые требуют достаточно оперативного приема решений и понимания всех рисков и потенциалов существующей системы. Поэтому, вполне вероятно, что второй момент, на который она рассчитывает — это то, что команда Зеленского, в случае формирования собственного Кабмина во главе со своим премьер-министром, понимает свою неспособность кризисно и быстро закрыть все эти управленческие вопросы", - говорит Саакян.

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И добавляет, что для президента Украины глава правительства всегда выступает громоотводом, на которого можно списать все социальные, экономические, структурные и прочее вопросы.

"И в таком случае Тимошенко может быть для Зеленского политическим громоотводом - всегда можно будет сказать, что причина неудач не в Зеленском", - допускает Саакян.