"Будто таракана сушёного жуёт": в Сети обсуждают унылое фото Порошенко, лопающего плов

Петр и Марина Порошенко грустно ели плов / facebook.com/komuniar.oleh

22 июня, в субботу, Петр и Марина Порошенко стали звездами соцсети.

Отметим, бывший гарант и его супруга по приглашению крымского волонтера побывали в жилом комплексе Крымский квартал в Киеве.

"Очень теплая и дружеская встреча. Пожаловал сюда по приглашению Михаила Джамаля - крымского волонтера, настоящего патриота Украины. 5 лет назад российская агрессия заставила его покинуть родной дом", - написал Порошенко на своей странице в Facebook.

Во время встречи Петр и Марина Порошенко уплетали за обе щеки плов с одноразовых тарелок, и попали в кадр. Но настроение у бывшего главы Украинского государства, судя по фото, которое активно распространяют украинцы в Сети, унылое.

Люди говорят, что они вышли в люди с опозданием.

"Запізнілий похід в народ. Реально смішно", - убежден Ростислав Демчук.

А кто-то увидел в этом фото только пиар ради победы на выборах в Раду.

"Твоё лицо, когда готов камни есть, лишь бы пролезть в ВР", - написала под фото Лора Дуднек.

"Вся эта показуха ровно до момента, пока опять не дорвётся до власти!", - добавила Ольга Титаренко.

"Оце вже цирк справжній . Так упасти, тільки для того, щоб "пролізти" до влади?- ПОЗОРИЩЕ . Пізно Іванку до школи- вже канікули", - отметила Оксана Рокитская.

"Фу-фу-фу, как это всё неестественно...Зачем? А Марина будто таракана сушёного жуёт. Не в своей "тарелке")Я есть Станиславский - не верю! Хотя, мне они неинтересны", - высказалась Лариса Николаева.

"Эпическое фото!)) это лучшее что было за последние 5-ть лет!)))", - считает Олег Койнаш.

Справедливости ради отметим, что многие восхищаются Мариной Порошенко, которая вопреки всему всегда поддерживает своего мужа.

"Не важно какой он, зато его жена с ним много лет, и поддерживает его. Для современной публики - это почти нереально. Больше половины браков распадаются. Или вообще не расписываются. Президента, который честно передал власть, и честно пошел на выборы, как-то неэтично обливать грязью. Не уважаете других - никогда и никто не уважит вас. Не будьте ущербными", - обратил внимание Adriano Mascina.

Напомним, ранее сообщалось, Петр Порошенко во всеуслышание предложил Зеленскому свое плечо.