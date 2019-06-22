Порошенко во всеуслышание предложил Зеленскому свое плечо

Порошенко предложил Зеленскому помощь / facebook.com/petroporoshenko

Представители украинского политического бомонда любят подставлять друг другу плечо и давать советы. И, конечно, указывать на ошибки.

К слову, совсем недавно мэр Киева Виталий Кличко во всеуслышание заявил, что готов свое политическое плечо подставить Михаилу Саакашвили.

Потом глава украинского Кабмина Владимир Гройсман заявил о том, что готов "подставить плечо" президенту Владимиру Зеленскому - для реализации задач, стоящих перед государством.

Теперь свое широкое политическое плечо решил подставить бывший президент Украины Петр Порошенко – но не кому-нибудь, а самому Владимиру Зеленскому.

"Я — человек, который точно не исповедует принцип „чем хуже, тем лучше". В вопросах, которые составляют государственный интерес, президент Зеленский в случае необходимости точно может рассчитывать и на мой совет, и на мое плечо, и на мою помощь. Ибо, помогая Зеленскому, я помогаю Украине", — сказал Порошенко лидер партии Европейская Солидарность Петр Порошенко в эфире телеканала Украина.

Читайте такжеСоветы от бывалых: Зеленский принял на Банковой Тимошенко и ЮщенкоПри этом Петр Порошенко отметил, что личной встречи с Зеленским у него не было, они общались только по телефону.

Кроме того, Петр Порошенко подчеркнул, что его команда точно поддержит личное голосование народных депутатов, однако точно не будет сотрудничать в парламенте будущего созыва с политическими силами, исповедующими популизм или идеи возврата Украины в "русский мир".

Напомним, ранее сообщалось, соратник Порошенко и номер 2 в списке партии ЕС, спикер Андрей Парубий громогласно раскритиковал партию Зеленского.

Также ранее Петр Порошенко без галстука дал советы Зеленскому и упрекнул его за нормандскую встречу.