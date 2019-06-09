"Нашествие подростковой безответственности": Парубий громогласно раскритиковал партию Зеленского

Парубий раскритиковал партию Зеленского / УНИАН

Политсила Европейская солидарность (бывшая БПП) экс-главы украинского государства Петра Порошенко должна оказаться в парламенте для "противовеса" партии президента Украины Владимира Зеленского, заявил спикер Верховной Рады Андрей Парубий.

Во время своего выступления на съезде партии ЕС, 9 июня, Парубий громогласно объявил, что в сложившейся ситуации стоит забыть "о рейтингах" и остановить "нашествие подростковой безответственности некоторых деятелей, которые считают себя политиками".

Спикер парламента особо отметил, что политика — "не КВН и не шоу".

"Нельзя без присмотра оставлять в комнате детей со спичками... Хватит хайпа, челенджей и хештегов. Хватит приколов", — подчеркнул он, передает Liga.net.

Ранее Петр Порошенко показал свой список на выборы в Раду. Андрей Парубий оказался на втором почетном месте в списке.

Напомним, 21 мая президент Владимир Зеленский подписал указ о роспуске Рады, досрочные выборы в Верховную Раду были назначены на 21 июля.