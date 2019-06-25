Агитаторы кандидата в депутаты Мухи собирают персональные данные избирателей путем обмана

Очевидцы утверждают, что агитаторы кандидата в нардепы Виктории Мухи недобросовестно собирают подписи в ее поддержку. Персональные данные якобы просят для проведения бесплатного медицинского обследования.

Общественное движение Честно получило информацию о том, что в агитационных палатках Мухи возле станции метро Житомирская собирают подписи в ее поддержку.

Депутат Киевсовета Виктория Муха (фракция БПП) является помощницей-консультанткой нардепа-кнопкодава и гречкосеятеля от БПП Александра Третьякова. Аналогичные анкеты заполняли избиратели на 219-м округе, по которому фигурант антикоррупционных расследований Третьяков сейчас баллотируется.

По словам очевидцев, на самом деле агитаторы Мухи закрывают верхнюю часть бланка рукой.

В анкете человек должен указать свою фамилию, имя и отчество, свой адрес, мобильный номер телефона, возраст и дать согласие на использование персональных данных.

После заполнения необходимой им информации, человеку вроде бы должны перезвонить из медучреждения.

На самом деле, это никакая не запись на медобследование, а анкета по поддержке Мухи на парламентских выборах и предложения к определению первоочередных шагов.

24 июня Муха опубликовала фото с удостоверением кандидата по 281-му мажоритарному округу, хотя указанные выше опросы и ее агитация происходили гораздо раньше.

Организация заявляет, что пыталась связаться с кандидатом Мухой, чтобы выяснить как так случилось, что агитаторы вводят в заблуждение избирателей и под видом оказания медицинских услуг собирают персональные данные.

Напомним, что ранее Честно зафиксировало, что в ЦНАП Святошинской РГА рекламируют политиков Викторию Муху и Александра Третьякова. Именно Третьяков среди 13 депутатов Киева является худшим по уровню добродетели.

Движение проанализировало первую десятку партии "Сила и честь" - туда пошли нардепы из Самопомощи, БПП и чиновники времен Януковича.

Также они сделали обзор первых десяток списков "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Украинской стратегии Гройсмана", "Голоса" и "Оппозиционного платформы - За жизнь". Политическая партия "Голос" уже отозвала нескольких своих кандидатов по мажоритарным округам после проверки их на добродетель.

Напомним, 21 июля 2019 должны состояться внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Общественное движение Честно собирает информацию о политических партиях и кандидатах в нардепы в спецпроекте Polithub, где каждый избиратель имеет возможность не только найти биографию кандидата, но и проверить его на добродетель.