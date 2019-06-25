Агитаторы кандидата в депутаты Мухи собирают персональные данные избирателей путем обмана

25 июня 2019, 09:47

Персональные данные якобы просят для проведения бесплатного медицинского обследования.

  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО
  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО
  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО
  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО
  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО
  • Сбор персональных данных кандидатом Мухой Рух ЧЕСНО

Очевидцы утверждают, что агитаторы кандидата в нардепы Виктории Мухи недобросовестно собирают подписи в ее поддержку. Персональные данные якобы просят для проведения бесплатного медицинского обследования.

Общественное движение Честно получило информацию о том, что в агитационных палатках Мухи возле станции метро Житомирская собирают подписи в ее поддержку.

Депутат Киевсовета Виктория Муха (фракция БПП) является помощницей-консультанткой нардепа-кнопкодава и гречкосеятеля от БПП Александра Третьякова. Аналогичные анкеты заполняли избиратели на 219-м округе, по которому фигурант антикоррупционных расследований Третьяков сейчас баллотируется.

По словам очевидцев, на самом деле агитаторы Мухи закрывают верхнюю часть бланка рукой.

В анкете человек должен указать свою фамилию, имя и отчество, свой адрес, мобильный номер телефона, возраст и дать согласие на использование персональных данных.

После заполнения необходимой им информации, человеку вроде бы должны перезвонить из медучреждения.

На самом деле, это никакая не запись на медобследование, а анкета по поддержке Мухи на парламентских выборах и предложения к определению первоочередных шагов.

24 июня Муха опубликовала фото с удостоверением кандидата по 281-му мажоритарному округу, хотя указанные выше опросы и ее агитация происходили гораздо раньше.

Организация заявляет, что пыталась связаться с кандидатом Мухой, чтобы выяснить как так случилось, что агитаторы вводят в заблуждение избирателей и под видом оказания медицинских услуг собирают персональные данные.

Напомним, что ранее Честно зафиксировало, что в ЦНАП Святошинской РГА рекламируют политиков Викторию Муху и Александра Третьякова. Именно Третьяков среди 13 депутатов Киева является худшим по уровню добродетели.

Движение проанализировало первую десятку партии "Сила и честь" - туда пошли нардепы из Самопомощи, БПП и чиновники времен Януковича.

Также они сделали обзор первых десяток списков "Слуги народа", "Европейской солидарности", "Батькивщины", "Украинской стратегии Гройсмана", "Голоса" и "Оппозиционного платформы - За жизнь". Политическая партия "Голос" уже отозвала нескольких своих кандидатов по мажоритарным округам после проверки их на добродетель.

Напомним, 21 июля 2019 должны состояться внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Общественное движение Честно собирает информацию о политических партиях и кандидатах в нардепы в спецпроекте Polithub, где каждый избиратель имеет возможность не только найти биографию кандидата, но и проверить его на добродетель.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Честно персональные данные выборы-2019
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

11:00
Начался чат с экономистом Александром Пасхавером
10:48
Украинцы тонут как на Титанике мнение
10:44
Дочь Брежневой чуть не вывалила грудь из крошечного бикини
10:35
Арсений Яценюк назвал решение ПАСЕ о возвращении России позорным
10:07
Матрица-4: звезда Черной пантеры сыграет в ребуте
09:54
"Врата ада приоткрылись и рашистские демоны рванули в ПАСЕ": соцсети взорвались из-за голосования по РФ
09:51
О ментовском беспределе мнение
09:47
Агитаторы кандидата в депутаты Мухи собирают персональные данные избирателей путем обмана Фото
09:38
Девушка Лунина показала свои прелести Фото
09:21
Изменяют направо и налево: названы самые неверные знаки Зодиака
09:16
Филарет анонсировал "ответку" обобравшему его Епифанию Видео
09:09
Кубок Америки. Уругвай и Чили вышли в четвертьфинал
08:55
Синоптики предупредили о новом температурном пике перед похолоданием Видео
08:36
Педофилы распоясались: как наказывать убийц и насильников детей мнение
08:05
Филарета отправили на пенсию: эксперт объяснил, что значит решение Собора
07:56
Россию вернули в ПАСЕ: в чем самая большая зрада и кто предал Украину, проголосовав "за" Видео
07:47
Из овса, хлеба и свеклы: как сделать освежающий квас домашний Фото Видео
07:15
Европа превращается в Сахару: синоптики предупредили о 40-градусной жаре Видео
06:56
Чего ждать Украине от саммита Большой двадцатки мнение
06:33
Новый судный день: пришельцы с Нибиру устроят на Земле конец света 2 июля - уфологи
06:04
День моряка – волнительные поздравления и яркие открытки Фото
05:40
Честные и прикольные поздравления с Днем таможенника Украины 2019 Фото
05:33
Леся Никитюк без белья засветила упругую грудь на селфи
05:09
Порошенко проведет в Раду всего 14 депутатов - политолог
04:38
Под аурой затмения: астролог рассказал, чего ждать от встречи Путина и Трампа
04:07
Слава из НеАнгелов, которую бросил муж-эскулап, показала настоящую осиную талию
03:50
Как легко и просто "разкочегарить" мужчину в постели: эксперты дали совет
03:04
В Киеве малолетние гопники жестоко избили бездомного и похвастались видео экзекуции Видео
02:01
"Просто няма какая-то": в России семья добровольно наелась глистов
01:10
Врачи рассказали, безопасно ли заниматься сексом с беременными
00:29
"Какой хороший попик": Мокрая Тина Канделаки поделилась пикантным фото
24 июня, понедельник
23:24
Порошенко предложил поменять название Грузии
22:56
Украинцы завоевали серебро в прыжках на батуте на Европейских играх
22:53
Украинцев мучает удушающая жара: медики предупредили о смертельной опасности Видео
22:22
"Украине в ПАСЕ нечего делать": Киев болезненно отреагировал на вероятное возвращение РФ
21:53
Аласания принял неожиданное решение после постановления суда в его пользу
21:25
Жестокое убийство ребенка в Киеве: в полиции рассказали шокирующие подробности
20:56
В Харькове вандалы облили краской памятник воинам УПА
20:39
Вакарчук в Грузии женил своего гитариста Фото
20:30
Британия поддержала возвращение России в ПАСЕ
19:54
Зеленский решил застолбить за собой политические слоганы и названия Зе и Зеньюс Фото
19:30
Новое подорожание: украинцев предупредили о росте цен на оформление биометрических паспортов Фото
19:11
Будучи пять лет президентом страны, Порошенко стал вести себя как первоклассник - политолог
18:57
Гончаренко устроил новый скандал на заседании ПАСЕ и получил замечание
18:43
"Электрический стул? Привязать к лошадям?": копы укорили депутатов в истреблении детей
18:27
Во Франции предупредили: санкции против России могут снять "в любой момент"
18:05
Россия пошла на попятную по транзиту украинских товаров: стали известны подробности
17:53
Известная теннисистка показала знойное тело на Майорке
17:50
"Закройте деда в сарай": Епифаний "растоптал Филарета" и забрал все его приходы и монастыри
17:38
"Откровенное нарушение закона": Вятрович пригрозил Кернесу из-за переименования в Харькове
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять