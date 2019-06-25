Свежий рейтинг: старшинство у Слуги народа, Голос может с облегчением выдохнуть, а Гриценко осталось чуть-чуть

В парламент проходит пять партий / Reuters

Всего пять политических партий преодолевают заветную отметку в 5% на досрочных выборах в Верховную раду Украины, которые состоятся менее чем через месяц – 21 июля.

По-прежнему лидером парламентской гонки является политическая сила президента Украины Владимира Зеленского Слуга народа – ей готовы подарить свои голова 45,3% тех, кто намерен прийти на выборы и уже определился со своим фаворитом.

12,1% голосов уходят Оппозиционной платформе - За життя.

Третье и четвертое место, с незначительным отрывом, заняли политическая сила Юлии Тимошенко Батькивщина с результатом 8,8%, и партия бывшего президента Украины Европейская Солидарность с показателем 8,4%.

Почетное пятое место по количеству голосов занимает недавно созданная партия фронтмена группы Океан Эльзы Святослава Вакарчука Голос - за нее готовы проголосовать 6,8% украинцев, которые пойдут на выборы.

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Опрос проведен 13 по 21 июня 2019 года среди 2001 респондентов методом личного формализованного интервью (face-to-face) Украинским институтом социальных исследований им. Яременко и центром Социальный мониторинг. Ошибка репрезентативности исследования: 2,3%.

Напомним, ранее сообщалось, социологи Грынива "вернули" партии Порошенко третье место на выборах в Раду.