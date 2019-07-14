Темная сторона силы: в ЦИК показали фото кандидата в депутаты Дарта Вейдера

Дарт Вейдер идет в Раду / Reuters

Опубликовано фото кандидатов в депутаты Верховной рады Украины, в том числе Дарта Викторовича Вейдера.

Как рассказали в общественном движении Честно, фотографии кандидатов были опубликованы после их обращения.

"Отныне украинцы смогут, в частности, увидеть, как выглядят технические кандидаты и "клоны" известных кандидатов", — сказано в сообщении.

Дарт Вейдер / @chesno.movement

Кандидатуру Дарта Вейдера выдвинула партия Блок Дарта Вейдера. Он родился и живет в Киеве, является директором ООО Темная сторона силы. На выборы Вейдер баллотируется в избирательном округе № 135 в Одессе. Свою кандидатуру он выдвинул в конце июня.

Напомним, ранее сообщалось о том, что во время визита Одессу Дарт Вейдер помешал утренней пробежке президента Владимира Зеленского.