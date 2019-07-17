Опасность новой "ширки": Тука объяснил, кто способен вынести Раду вперед ногами

Георгий Тука

По последним социологическим исследованиям, на вопрос "Согласны ли вы с тезисом: "Мир любой ценой. Нужно соглашаться на какие-угодно условия и какие-угодно компромиссы"?" утвердительно среди сторонников Оппозиционной платформы – За жизнь высказались всего лишь 36,5%, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Несмотря на "промывание мозгов", которым занимаются все медведчуковские СМИ. Я ожидал намного худших результатов", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в Главреде.

Он также подчеркнул, что не верит в вероятность того, что пророссийских сил в Раде будет большинство по итогам выборов.

"С моей точки зрения, самый опасный для государства сценарий – если в результате выборов в Верховной Раде будет образована очередная "ширка", в которую войдут Слуга народа, Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь. Это – самый негативный сценарий", - говорит Тука.

Читайте такжеПорабощение Украины не за горами: как реализуется план МедведчукаОн также добавил, что в экстремальных ситуациях в любом государстве историю делает не пассивное патерналистское большинство, а пассионарное активное меньшинство.

"Так вот те ребята (а их уже несколько сотен тысяч), которые прошли войну, просто не позволят развернуть – мягко ли, радикально ли – развитие Украины в сторону Российской Федерации. Они этого не позволят сделать. Если надо будет, вынесут вперед ногами весь парламент…", - резюмировал Тука.

Напомним, ранее Тука дал рецепт борьбы с информационной оккупацией Украины Медведчуком.