Опасность новой "ширки": Тука объяснил, кто способен вынести Раду вперед ногами

17 июля 2019, 01:02

В экстремальных ситуациях историю делает пассионарное активное меньшинство.

Георгий Тука
Георгий Тука

По последним социологическим исследованиям, на вопрос "Согласны ли вы с тезисом: "Мир любой ценой. Нужно соглашаться на какие-угодно условия и какие-угодно компромиссы"?" утвердительно среди сторонников Оппозиционной платформы – За жизнь высказались всего лишь 36,5%, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

"Несмотря на "промывание мозгов", которым занимаются все медведчуковские СМИ. Я ожидал намного худших результатов", - подчеркнул он, отвечая на один из вопросов во время чата в Главреде.

Он также подчеркнул, что не верит в вероятность того, что пророссийских сил в Раде будет большинство по итогам выборов.

"С моей точки зрения, самый опасный для государства сценарий – если в результате выборов в Верховной Раде будет образована очередная "ширка", в которую войдут Слуга народа, Батькивщина и Оппозиционная платформа – За жизнь. Это – самый негативный сценарий", - говорит Тука.

Читайте такжеПорабощение Украины не за горами: как реализуется план МедведчукаОн также добавил, что в экстремальных ситуациях в любом государстве историю делает не пассивное патерналистское большинство, а пассионарное активное меньшинство.

"Так вот те ребята (а их уже несколько сотен тысяч), которые прошли войну, просто не позволят развернуть – мягко ли, радикально ли – развитие Украины в сторону Российской Федерации. Они этого не позволят сделать. Если надо будет, вынесут вперед ногами весь парламент…", - резюмировал Тука.

Напомним, ранее Тука дал рецепт борьбы с информационной оккупацией Украины Медведчуком.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Верховная Рада Георгий Тука Виктор Медведчук
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Все новости

01:02
Опасность новой "ширки": Тука объяснил, кто способен вынести Раду вперед ногами
00:27
На Николаевщине нашли мертвым кандидата в нардепы от Оппоблока
00:23
Доктор Комаровский назвал обязательные условия для сна ребенка на свежем воздухе
16 июля, вторник
23:55
"Россия должна, должна, должна": в Совбезе ООН сделали громкое заявление по Украине Видео
23:35
Экстрадицию Фирташа в США отложили до зимы Видео
23:04
Купить Донбасс и Крым: Зеленскому сделали неожиданное предложение
22:32
В Кирилловке на 57-метровом аттракционе застряли туристы: опубликовано видео Видео
22:03
Еврокомиссию впервые возглавила женщина: что о ней известно
21:43
Тука назвал условие, при котором Донбасс будет развиваться и процветать
21:26
Церковная война: суд открыл дело по иску Филарета о восстановлении УПЦ КП
21:08
Зеленский и Меркель обговорили ситуацию на Донбассе, освобождение заложников и транзит газа
21:02
Неукротимая фантазия: в Украине снимают кино о Тарасе Шевченко-самурае
20:49
"Обувь 41-го размера, мужское белье": появились жуткие подробности хладнокровного убийства гардеробщицы Рады Видео
20:38
В Газпроме покуражились и рассказали, на сколько процентов готов Северный поток-2
20:28
Дембель Кристин Лагард: глава МВФ объявила об отставке
20:22
Постпред Украины признал закон о языке "проблемой" – но жестко отбрил доброхотов-"варягов" Видео
20:00
Яценюк обсудил сотрудничество США и Украины с американским поверенным Тейлором
19:59
Лунное затмение 16-17 июля: онлайн-трансляция и расписание Видео
19:58
Суровая украинизация: Россия раскипятилась в ООН из-за языкового закона Киева
19:39
"Спрыгнул с высоты от отчаяния": ликвидатор аварии на ЧАЭС после просмотра сериала Чернобыль совершил суицид
19:36
В годовщину крушения Боинга на Донбассе ЕС поставил России ультиматум Видео
18:53
В Италии вице-премьер взроптал по поводу грозящихся его убить украинцев
18:52
"Чтобы у СБУ было меньше работы": Дубилет стал советником Баканова
18:48
Глава СБУ опроверг звонок Зеленского по поводу "черта" из Борисполя
18:33
Скончалась звезда фильма "Обыкновенное чудо"
18:23
"Секси старушка": голая Полякова состарила себя в FaceApp
18:21
Скандальный закон об образовании: КСУ признал конституционной языковую статью
18:20
Зеленский поручил Минюсту "отключить" всех госрегистраторов
17:58
Мимо крокодил: В США аллигатор ворвался на съемки гей-порно
17:52
Рандеву Денисовой и Москальковой в Москве: омбудсмены обменялись списками заключённых
17:34
Голые девушки и открытая реклама: Темникова сняла клип в Киеве Видео
17:25
Конституционный суд определился по поводу декоммунизации
17:23
"Позор государства": суд отпустил подозреваемого в убийствах на Майдане экс-беркутовца
17:10
Партнерша Зеленского снялась топлес Фото
17:06
Депутат Госдумы угрожает ввести в Украину танки, чтобы защищать газопровод Видео
17:01
Зеленский вручил ордена членам молодежной сборной Украины
16:38
Легендарный бразильский футболист попал в долговую яму
16:17
Под Киевом Спайдермен забил знакомого до смерти табуреткой
16:16
Известного футболиста убили киллеры
16:15
Отпускник Климкин поразмышлял о том, когда Кремль отпустит пленных украинских моряков
16:15
"Нужен план": Зеленский поручил подготовить Украину к Олимпийским играм
15:52
СМИ разузнали, в каких странах мира Зеленский поменяет послов
15:49
Чат с журналистом Евгением Киселевым
15:36
FaceApp захватил мир: как скачать и использовать приложение старения и смены пола Фото
15:34
"Президент в футляре": правительство не допускает коммуникации Зеленского с внешним миром
15:30
В Нафтогазе потроллили Газпром и предложили увеличить транзит российского газа в Европу Видео
15:29
В РФ придумали, как обойти запрет Европы на вьезд жителей "ЛДНР" с российскими паспортами Видео
15:21
Российский клуб анонсировал новичка, показав его в старости
15:20
Кривая физиономия зрады: "оппоблоковцы" внесли в Раду проект об отмене языкового закона
14:53
В Совбезе ООН анонсировали заседание из-за украинского языкового закона Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2018, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять