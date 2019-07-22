Выборы в Раду официально подошли к концу: в США закрылся последний избирательный участок

Утром 22 июля в Сан-Франциско закрылся последний избирательный участок.
Голосование на досрочных парламентских выборах официально завершилось утром 22 июля, в понедельник, после того, как с учетом разницы во времени закрылся последний избирательный участок - в Сан-Франциско.
По информации, сейчас там начался подсчет голосов и оформление протоколов голосования.
Правом голоса на участке в Сан-Франциско, который географически охватывает 12 штатов, воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 710. Явка там составила всего 1,43%.
Крайне низкая активность украинских избирателей в США традиционно объясняется большими расстояниями, которые приходится преодолевать гражданам Украины на избирательный участок. К слову, людям, которые обитают на Гавайях нужно лететь самолетом в Сан-Франциско около пяти часов.
Читайте такжеРезультаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосованияТакже стало известно, что в Вашингтоне проголосовали 316 граждан Украины из 7 334 зарегистрированных. Явка на участки составила 4,3%.
В Нью-Йорке проголосовали 743 украинских избирателя, что составляет 6,2% явки.
Избирательный участок в Чикаго, который работал в помещении украинского генконсульства в этом городе, принял 555 граждан Украины из 5 898 зарегистрированных лиц, проживающих в девяти американских штатах. Явка здесь составила хоть и наибольшая в среднем по США - 9,4%, передает Укринформ.
Напомним, ранее сообщалось, ЦИК обработала более трети протоколов,в Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.
Результаты выборов 2019: как будут считать голоса и когда будут официальные результаты
По данным ЦИК, всего количество зарегистрированных кандидатов от партий составило 2761 человек. В одномандатных мажоритарных округах балловались в Раду 3178 кандидатов (1439 - от партий, 1739 - самовыдвиженцы).
В новую Верховную раду выборы по старой системе прошли в последний раз: 11 июля Рада проголосовала за новый Избирательный кодекс, по которому выборы по "мажоритарке" отменяются, а партии обязаны утверждать общегосударственный список политсилы, который дробится на региональные списки, в каждом из которых должно быть не менее пяти фамилий. Проходной барьер на выборах в парламент остался на уровне 5%.
В состав Верховной рады Украины входят 450 депутатов, которые избираются по пропорционально-мажоритарной смешанной системе. Половина нардепов проходит в парламент на основании голосования по избирательным спискам кандидатов от политических партий (пропорциональная система). Еще 225 членов Верховной рады избираются в одномандатных округах по мажоритарной системе относительного большинства.
Избирательные участки закрились в 20.00. После этого ЦИК начнет подсчет голосов.
Не позднее 5 августа ЦИК должен установить результаты выборов по спискам и в округах. А официально объявить результаты парламентских выборов Центральная избирательная комиссия, согласно закону, обязана не позднее двух недель после голосования. Следовательно, официальные результаты парламентских выборов в Украине должны появиться не позднее 10 августа.
Первая сессия Верховной рады IX созыва может начаться уже 31 августа 2019.