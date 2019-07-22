Выборы в Раду официально подошли к концу: в США закрылся последний избирательный участок

В США закрылся последний избирательный участок / Reuters

Голосование на досрочных парламентских выборах официально завершилось утром 22 июля, в понедельник, после того, как с учетом разницы во времени закрылся последний избирательный участок - в Сан-Франциско.

По информации, сейчас там начался подсчет голосов и оформление протоколов голосования.

Правом голоса на участке в Сан-Франциско, который географически охватывает 12 штатов, воспользовались 339 украинских избирателей из зарегистрированных 23 710. Явка там составила всего 1,43%.

Крайне низкая активность украинских избирателей в США традиционно объясняется большими расстояниями, которые приходится преодолевать гражданам Украины на избирательный участок. К слову, людям, которые обитают на Гавайях нужно лететь самолетом в Сан-Франциско около пяти часов.

Читайте такжеРезультаты выборов по мажоритарным округам: ЦИК публикует предварительные итоги голосованияТакже стало известно, что в Вашингтоне проголосовали 316 граждан Украины из 7 334 зарегистрированных. Явка на участки составила 4,3%.

В Нью-Йорке проголосовали 743 украинских избирателя, что составляет 6,2% явки.

Избирательный участок в Чикаго, который работал в помещении украинского генконсульства в этом городе, принял 555 граждан Украины из 5 898 зарегистрированных лиц, проживающих в девяти американских штатах. Явка здесь составила хоть и наибольшая в среднем по США - 9,4%, передает Укринформ.

Напомним, ранее сообщалось, ЦИК обработала более трети протоколов,в Верховную Раду, по предварительным данным, проходят пять партий.